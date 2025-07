Ende der Pechsträhne: "The Fantastic Four: First Steps" von Marvel triumphiert

Geballte Superhelden-Power schlägt Superhelden-Urvater: Das neue Abenteuer der Fantastischen Vier, "The Fantastic Four: First Steps", konnte an seinem Premieren-Wochenende die bereits beachtlichen Zahlen von "Superman" toppen. Mit 186 Millionen Euro schlägt das Marvel-Abenteuer den DC-Reboot um gerade mal eine Million Euro. Die beiden Filme belegen auch den ersten und zweiten Platz in den US-Kinocharts.