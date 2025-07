ZDF zieht den Stecker: „Fernsehgarten“ fällt aus – das ist der Grund

Die Enttäuschung bei den Fans des beliebten ZDF-Formats dürfte groß sein: Nachdem in der Mallorca-Ausgabe zuerst der Mainzer Lerchenberg evakuiert und die Sendung für einige Zeit in einem überdachten Studio gedreht werden musste, fällt die nächste reguläre Folge des "ZDF-Fernsehgartens" komplett aus. Grund für die Pause ist allerdings kein Unwetter, sondern der Sport.

Am vergangenen Sonntag (27. Juli) musste die Mallorca-Ausgabe des "Fernsehgartens" nach nur 15 Minuten beendet werden. Ein plötzlich aufgetretenes Unwetter zwang die Regie zur Evakuierung des Geländes. Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel reagierte emotional: "Ist das euer Ernst? Ich muss weinen." Am Sonntag, 3. August, bleibt es am Mainzer Lerchenberg dann gänzlich still – diesmal wegen der "Finals 2025".