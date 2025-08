Drama bei „Praxis mit Meerblick“: Warum verweigert der Patient die OP?

Einsicht ist bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Doch gilt das auch für Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn )? "Du arbeitest zu viel", sorgt sich ihr neuer Freund Max (Bernhard Piesk). "Ich schlaf zu wenig", entgegnet die Ärztin ohne Doktortitel prompt. Wirklich ändern, so zeigt der 16. Film der ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick", wird sie daran so schnell nichts: "Rügener Sturköpfe" (2023, Buch: Marcus Hertneck) lautet folgerichtig der Titel des nun erneut gezeigten ARD-Degeto-Films unter Regie von Jan Ruzicka. Gemeint ist damit aber nicht nur Nora, sondern auch ein schwer einsichtiger Patient.

Mit einer gemütlichen Bootsfahrt wollte Nora ihren freien Tag mit Max verbringen, doch dann bricht der Kapitän Henk Busch (Jochen Nickel) am Steuer zusammen. Nora leistet nicht nur Erste Hilfe, sondern besteht auch darauf, den Patienten sofort in ihrer Praxis zu untersuchen. Ein anschließendes MRT in der Klinik von Dr. Heckmann (Patrick Heyn) bestätigt die schlimmen Befürchtungen: Henk Busch hat einen Hirntumor und muss schnellstens operiert werden. Doch genau das möchte der Patient nicht.