Neues Traumpaar bei "Sturm der Liebe" mit großem Jubiläum

Am 29. Oktober startet die 22. Staffel der ARD-Serie "Sturm der Liebe" (Montag bis Freitag, 15.10 Uhr). Und sie bringt frischen Wind an den Fürstenhof. Die ARD hat nun offiziell das neue "Traumpaar" bekannt gegeben: Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul) treten in die Fußstapfen von Maxi (Katharina Scheuba) und Henry (Elias Reichert).

Schauspieler Anthony Paul bringt viel Theatererfahrung mit. Nach seinem Studium am Europäischen Theaterinstitut Berlin war er Ensemblemitglied am Volkstheater Bautzen, wo er unter anderem Rollen in Klassikern wie "Hamlet" und "Anna Karenina" übernahm. Im Fernsehen war er in Episodenrollen bei "SOKO Wismar", "SOKO Köln" und "WaPo Berlin" zu sehen sowie in der Serie "Rote Rosen".