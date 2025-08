Andrea Kiewel war bereits dreimal verheiratet: Wer sind ihre Ex-Männer?

Die geheimnisvolle Ehe Nummer eins mit bleibenden Erinnerungen

Über Andrea Kiewels erste Ehe ist in der Öffentlichkeit so gut wie nichts bekannt. Das gilt auch für die Identität ihres damaligen Gatten. Diesen heiratete sie auf jeden Fall im zarten Alter von nur 19 Jahren. Damals hatte die Leistungsschwimmerin bereits das Abitur in der Tasche und ihr Studium der Fächer Sport und Deutsch in Berlin aufgenommen, um Unterstufenlehrerin zu werden. Noch bevor sie 1987 ihre Abschlussarbeit („Die Körperpflege, Abhärtung und Infektionsprophylaxe in der Unterstufe in ihrer Bedeutung für die Gesunderhaltung“) vorlegt, hat sie ein Jahr zuvor Sohn Maximilian Kiewel zur Welt gebracht. Doch die Ehe hält nicht. Das gemeinsame Kind ist aber nicht die einzige bleibende Erinnerung an Ehemann Nummer eins. Wahrscheinlich trägt sie auch heute noch den Nachnamen ihres ersten Gatten. Denn geboren wurde „Kiwi“ als Andrea Mathyssek.