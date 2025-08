Harry Styles startet Aufklärungskampagne mit Sextoys – Fans lieben es!

Ursprünglich bekannt für Nagellack, Hautpflegeprodukte, Düfte, Kleidung und Accessoires, erweitert die Lifestyle-Marke „Pleasing“ das Angebot nun um Erotikartikel. Die Produkte – ein Vibrator und ein hochwertiges, silikonbasiertes Gleitgel – wurden in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Sexualpädagogin und Autorin Zoë Ligon entwickelt. „Please yourself like you mean it“ („Befriedige dich selbst, als ob du es ernst meinst“), lautet das Motto der neuen „Intimacy Tools“. Aber immerhin – das Objekt der Begierde ähnelt im Design einem Mikrofon in Bordeauxrot und einem zarten Rosa.

Begeisterte Fans

Die Fans? Großteils begeistert. „Harry for the Ladys!“, schwärmt eine Instagram-Nutzerin in den Kommentaren des Pleasing-Accounts. Eine andere merkt an: „Harry never disappoints.“ Tatsächlich waren die Toys am Launchtag in Minuten ausverkauft. Der Spaß kostet 68 US-Dollar und ist damit günstiger als viele Konkurrenzprodukte. Das Gleitgeld liegt mit 25 US-Dollar preislich im Mittelfeld. In Deutschland sind die Orgasmus-Garanten noch nicht verfügbar, sollen aber bald auch international angeboten werden. Zum absoluten Glück fehlt nur, dass der CEO die Nutzung der neuen Spielzeuge demonstriert. Das meint zumindest ein Fan.