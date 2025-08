"Nicht ganz koscher – No Name Restaurant": Kritik zur Religions-Komödie

Manchmal sind die Götter wohl wirklich verrückt. Und wenn nicht, so haben sie doch in jedem Fall Humor. Auf der einen Seite ein ultraorthodoxer Jude aus Brooklyn, auf der anderen Seite ein mürrischer Beduine aus der ägyptischen Wüste – unter normalen Umständen würden sich die beiden nie im Leben begegnen. Aber das, woran sie glauben, führt sie in der Culture-Clash-Komödie "Nicht ganz koscher" quasi zwangsläufig zusammen. Das Erste zeigt den preisgekrönten Film, der mit dem Untertitel "Eine göttliche Komödie" 2022 in die Kinos kam und 2024 bei ARTE TV-Premiere feierte, nun als Wiederholung mit dem ursprünglichen Zusatz "No Name Restaurant". Denn ums Essen dreht sich in dem schwarzhumorigen Roadmovie so einiges.

Nicht ganz koscher – No Name Restaurant Komödie • 03.08.2025 • 23:35 Uhr

Alexandria war mal die größte jüdische Gemeinde der Welt. Weil nun aber einer der Männer dort "beschlossen hat, überraschend zu sterben", fehlt plötzlich der laut jüdischen Regeln zwingend notwendige zehnte Mann, um das Passahfest zu feiern – ein Desaster bahnt sich an. Damit doch noch alles gut wird (und damit ihm die Eltern nicht mehr mit ihren Verkuppelungsversuchen auf die Nerven gehen), beschließt Ben (Luzer Twersky) aus New York, als zehnter Mann auszuhelfen und in die Wüste Sinai zu reisen. Als er dann aus dem Bus nach Alexandria geworfen wird, landet er im Truck des Beduinen Adel (Haitham Omari), der nach einem entlaufenen Kamel sucht.

Autobiografische Züge Warum Adel den Juden Ben überhaupt mitnimmt? "Beduinen-Gesetz", grummelt er. "Ich muss dich beschützen." So begeben sich die beiden ungleichen Männer auf einen charmanten und äußerst witzig erzählten Roadtrip zwischen den Kulturen. Beim Essen, das für Ben natürlich koscher sein muss, knirscht es schon gewaltig. Es warten auf dieser Reise aber noch ganz andere Hürden auf die beiden. So gibt Adels klappriges Auto schon bald mitten in der Wüste auf – und es beginnt eine ebenso nervenzehrende wie unterhaltsame Suche nach Wasser und anderen Menschen.

Stefan Sarazin und Peter Keller schrieben das Drehbuch und führten auch Regie bei "Nicht ganz koscher" – einer sehenswerten Komödie, die unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Fritz-Ehrlich-Preis ausgezeichnet wurde. Bereits 2011 wurde das Drehbuch unter dem damaligen Arbeitstitel "No Name Restaurant" mit dem Deutschen Drehbuchpreis prämiert. Überaus interessant: Die Figur Ben trägt tatsächlich autobiografische Züge des Hauptdarstellers Luzer Twersky in den Film. Der Schauspieler wuchs als chassidischer Jude im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf, verließ die Community aber im Jahr 2008. Seinen schwierigen Prozess der Loslösung aus der orthodoxen Gemeinschaft begleitete die Netflix-Dokumentation "One of Us" von 2017.

Nicht ganz koscher – No Name Restaurant – So. 03.08. – ARD: 23.35 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.