"2. BL live. Topspiel Bielefeld - Düsseldorf": Live auf RTL mit Laura Wontorra

Es ist ein Aufmerksamkeits-Booster für die 2. Bundesliga, von der seit längerem als "der besten 2. Liga aller Zeiten" gesprochen wird. Grund dafür ist die nach wie vor recht hohe Anzahl an Traditionsvereinen im "Unterhaus", Clubs mit richtig viel Publikum im Rücken – was die Liga auch für Free TV-Sender wie RTL attraktiv macht. RTL oder Nitro übertragen vom ersten Spieltag der Saison 2025/26 an jeweils die Samstagabend-Partie (Anpfiff 20.30 Uhr). Zum Auftakt hat man sich den Härtetest von Aufsteiger und Pokalfinalist Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf ausgesucht.

Die Rheinländer spielten in den vergangenen Jahren um den Aufstieg mit. Voraussichtlich von Spieltag eins bis 33 – am letzten Spieltag finden alle Partien zeitgleich statt – berichtet das Moderationsteam um Laura Wontorra, Anna Kraft und Florian König live aus den Zweitliga-Stadien der Republik. Darunter legendäre Standorte wie die Schalke-Arena, der Betzenberg in Kaiserslautern oder das Berliner Olympiastadion. Als Experten hat sich das RTL-Team Felix Kroos und Patrick Helmes eingekauft. Die Kommentatoren heißen Marco Hagemann, Robby Hunke und Cornelius Küpper.

Auch die zweite Partie am Samstag, 9. August, zu sehen ebenfalls bei RTL, steht bereits fest. Dann geht es auf besagten Betzenberg zur Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04. Gelingt dem Schalker Neu-Trainer Miron Muslić der lang ersehnte Turnaround in Gelsenkirchen? Sein stolzer Verein, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der Champions League kickte, beendete die Saison 24/25 auf einem enttäuschenden 14. Platz. Schafft es Königsblau, in diesem Jahr wieder anzugreifen? Doch auch die Lauterer haben Ambitionen, irgendwann in einer nicht allzu ferner Zukunft wieder in die Bundesliga zurückzukehren.

Trend zu mehr Live-Fußball im Free-TV Spannend ist es allemal, dass Live-Fußball wieder verstärkt ins Free-TV zurückkehrt. Auch die Konkurrenz von SAT.1 engagierte sich zuletzt in mehreren Wettbewerben mit U21-EM, Club-WM oder Eröffnungsspielen der Bundesligen. Fürs Produkt ist das gut, und auch das gute alte Medium TV profitiert vom Trend: Da immer weniger Menschen linear Fernsehen schauen und stattdessen "on demand" bei Netflix, Amazon oder auch in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken ihr Programm suchen, braucht das Fernsehen Events, um traditionelles Live-Schauen zu einer bestimmten Uhrzeit im "Mindset" ihrer Kunden zu verankern. Was würde sich besser dafür eignen, als Live-Fußball, der immer noch gigantische Quoten erzeugt – sofern die richtigen Vereine mitspielen?!

Zudem wird der hauseigene Streamingdienst RTL+ sein Angebot ab der neuen Saison 25/26 nach dem Vorbild von Sky und DAZN ausbauen. Dafür wird RTL+ Highlights aller 617 Spiele der erste und zweiten Liga, der Relegation sowie des Supercups in drei verschiedenen Längen zum Abruf anbieten: Kurzvideos von 90 Sekunden Länge direkt nach Abpfiff, Highlights ab drei Minuten Länge zeitnah nach dem Abpfiff und eine kompakte, moderierte Bundesliga-Show, die etwa 15 Minuten dauern soll.

2. Bundesliga Live – Topspiel: DSC Arminia Bielefeld – Fortuna Düsseldorf – Sa. 02.08. – RTL: 20.15 Uhr

