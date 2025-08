"Sonne und Beton": Die Free-TV-Premiere der Verfilmung von Felix Lobrechts Bestseller

Ein paar Halbstarke stromern im Sommer 2003 durch die Straßen Berlins und sehen sich zwischen all den grauen Wohnbunkern in der berühmt-berüchtigten Gropiusstadt in Berlin-Neukölln um, nicht zuletzt bekannt geworden durch ihre Bewohnerin Christiane F. ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"). Sieht sch..ße aus hier, finden die Jungs, "aber wenigstens Sommer – Sonne UND Beton".

Soviel Autobiografisches steckt in "Sonne und Beton"

Lukas wird im Park von ein paar Dealern verprügelt, einer der Täter fordert dann auch noch 500 Euro "Schutzgeld". Wie soll er an so viel Geld kommen in einem Milieu, in dem er es nicht einmal schafft, sich mal eben so einen Zehner zu leihen? Die Jugendlichen hecken gemeinsam mit Lukas' neuem Klassenkameraden Sanchez (Aaron Maldonado Morales) einen Plan aus: In der Schule wurden gerade erst brandneue Computer angeschafft. Wenn man die klaut und weiter vertickt? So könnte es vielleicht gehen ...