Bundesliga und DFB-Pokal: Welcher Sender überträgt welches Spiel?

Die Bundesliga startet am 22. August mit einem Freitagabendspiel in die neue Saison, Titelverteidiger Bayern München trifft auf RB Leipzig, und der Finger wandert auf der Fernbedienung ... zu welcher Taste? Mit dem Fußball im TV ist es seit einigen Jahren ja ziemlich kompliziert, daran ändert sich auch mit der Spielzeit 2025/26 nichts. Weiterhin halten mehrere Sender und Anbieter unterschiedliche Senderechte, im Vergleich zur Vorsaison wurde allerdings einiges neu verteilt. Wer wann welche Spiele live zeigt: eine Übersicht mit den wichtigsten Infos zur Bundesliga sowie zur 2. und 3. Bundesliga und zum DFB-Pokal.

Der erste ganz große Termin: Das Bundesliga-Eröffnungsspiel in München am Freitag, 22. August (Anstoß 20.30 Uhr), läuft bei Sky sowie im Free-TV bei SAT.1 (Vorberichterstattung ab 19.50 Uhr) über den Bildschirm. Und dann? Live-Übertragungen der Erstliga-Spiele werden zusätzlich zu Sky (jeweils via Sky/WOW) und SAT.1 auch wieder bei DAZN zu sehen sein. Um wirklich nichts zu verpassen, sind weiterhin mehrere zahlungspflichtige Abonnements erforderlich.

Hier wird die Bundesliga live übertragen Eine wichtige Neuerung in der Bundesliga-Saison 2025/26: Die Freitagabendspiele (Anstoßzeit jeweils 20.30 Uhr), im Vorjahr noch bei DAZN im Programm, laufen künftig bei Sky. Daneben sind ein paar wenige Partien auch im Free-TV verfügbar: SAT.1 überträgt neben dem Eröffnungsspiel am 22. August auch das letzte Freitagsspiel vor und das erste Freitagsspiel nach der Winterpause (17. und 18. Spieltag, Begegnungen noch nicht konkret festgelegt) sowie die Relegationsspiele nach Abschluss der regulären Saison.

Die einzelnen Spiele am Samstag sind weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen – neben den Begegnungen um 15.30 Uhr gilt das auch für das Samstagabend-Topspiel um 18.30 Uhr (erster Spieltag, 23. August: St. Pauli gegen Dortmund). Neu am Samstag: DAZN zeigt ab sofort eine Konferenz mit den Spielen um 15.30 Uhr; die Konferenz-Schaltung bei Sky gibt es nicht mehr.

Der Bundesliga-Sonntag gehört derweil wieder ganz DAZN: Der Streamingdienst überträgt alle Spiele um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr sowie 15 Begegnungen um 19.30 Uhr. Über die Saison 2025/26 werden insgesamt 79 Einzelspiele live bei DAZN zu sehen sein. In sogenannten "englischen Wochen" mit Begegnungen am Dienstag und Mittwoch werden alle Partien live von Sky übertragen, während DAZN (ähnlich wie am Samstag) eine Konferenz zeigt.

Für ARD und ZDF und Sport1 bleiben weiterhin die Highlight-Zusammenfassungen, zum Beispiel bei "Sportschau", "das aktuelle sportstudio" und "Bundesliga Pur". Erwähnenswert ist dabei vor allem auch ein neuer "Sportschau"-Ableger am Freitagabend: Ab der neuen Saison (erstmalig am 22. August, 23.10 Uhr) findet sich eine neue 45-Minuten-Sendung im ARD-Programm, in der unter anderem auch Höhepunkte der jeweiligen Erstliga-Partien gezeigt werden (bislang waren am Freitagabend nur Zweitliga-Zusammenfassungen bei One zu sehen).

2. Bundesliga bei Sky, RTL und SAT.1 Schon drei Wochen vor der Bundesliga startet die 2. Bundesliga in die neue Spielzeit. Sky überträgt sämtliche Partien live, daneben dürfen Fans sich aber auch auf eine Menge Zweitliga-Fußball im Free-TV freuen.

SAT.1 überträgt das Eröffnungsspiel der neuen Saison am Freitag, 1. August, zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC Berlin (Sendestart 19.50 Uhr, Anstoß 20.30 Uhr) sowie die Relegationsspiele am Saisonende. Daneben hält RTL Übertragungsrechte für sämtliche Samstagabend-Duelle der 2. Bundesliga (Anstoßzeit 20.30 Uhr), die sich jetzt anstelle der bei vielen Fans unbeliebten und schon etwas länger abgeschafften Montagspartien im Spielplan finden. Los geht's bei RTL am 2. August mit dem Duell zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf. Einige Samstagabend-Partien werden gegebenenfalls ins Programm von RTL-Tochtersender Nitro verschoben, sind aber auch da frei empfangbar.

Gerade bei RTL sollten Bundesliga-Fans auch Ausschau nach aktuellen Programm-Highlights halten – die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL könnte da in näherer Zukunft einiges möglich machen. Für den ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison hat RTL bereits eine Live-Konferenz am Sonntag (3. August, ab 13 Uhr) angekündigt. Im "Kicker"-Interview erklärte RTL-Chef Stephan Schmitter zuletzt außerdem, dass auch vereinzelte Bundesliga-Spiele im Free-TV bei RTL "definitiv denkbar" seien.

3. Bundesliga und DFB-Pokal Parallel zum Auftakt der 2. Bundesliga startet am Freitag, 1. August, auch die 3. Liga in die neue Saison. Insgesamt 68 Partien werden von der ARD beziehungsweise den dritten Programmen live übertragen – zuerst die Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und Jahn Regensburg am Samstag, 2. August (ab 14 Uhr, BR Fernsehen). Wer Zugriff auf sämtliche Spiele der 3. Bundesliga haben möchte, benötigt indes ein Abo von Magenta TV: Bei dem Streamingdienst werden beginnend mit der Eröffnungspartie zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München am 1. August (19 Uhr) alle Spiele live übertragen.

Eine Woche vor dem Start der Bundesliga rollt dann auch im DFB-Pokal 2025/26 erstmals der Ball, die ersten Spiele der Hauptrunde finden zwischen 15. und 18. August statt. Sky zeigt alle Partien des diesjährigen Pokal-Wettbewerbs. ARD und ZDF dürfen insgesamt 15 Partien live übertragen. darunter unter anderem die Erstrunden-Begegnungen Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen (Freitag, 15. August, 20.45 Uhr, ZDF) und Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund (Montag, 18. August, 20.45 Uhr, ARD). Auch die Halbfinal-Spiele sowie das Finale des DFB-Pokals werden bei den Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV ausgestrahlt.

