Jana Wosnitza: Neue RTL-Reporterin für 2. Bundesliga und "Matchday"

"Eine gesunde Mischung aus Information, Entertainment und Spontanität"

Ihre Premiere für das Fußball-Team wird Wosnitza schon am 3. August feiern, wenn sie die Sky-Konferenz der 2. Bundesliga moderiert. Ihren ersten Einsatz auf dem Feld hat die 31-Jährige bei der Zweitliga-Partie 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 am 9. August. Ab der neuen Saison läuft das Spitzenspiel der 2. Bundesliga in der Samstag-Primetime im Free-TV bei RTL oder NITRO.