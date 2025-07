Steffen Hallaschka tritt in Jauchs Fußstapfen: Neue Quizshow bei RTL

Hallaschka moderiert das RTL-Magazin seit 2011, nun darf er sich auch als Quizmaster beweisen: Für den erfahrenen Moderator eine echte Premiere. Und mehr als nur ein Job: "Ich spiele wahnsinnig gern und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir", sagte Hallaschka in einer Pressemitteilung von RTL. Zwei Ausgaben von "7 Richtige" sind zunächst geplant. Und das montags um 20.15 Uhr – also genau dann, wenn normalerweise Jauch bei "Wer wird Millionär?" durch den Abend führt. Dessen Quizshow befindet derzeit in der Sommerpause und kehrt erst am 15. September zurück.