Frischer Wind bei "GZSZ": Dieser Promi ergattert sich die neue Rolle

Fabian Hanis überzeugte die Produzenten der Kult-Daily bereits mit seiner Ausstrahlung. Er umging den klassischen Casting-Prozess: erst ein E-Casting, gefolgt von einem Live-Casting und einem sogenannten Konstellations-Casting, bei dem die Chemie mit den anderen Darstellerinnen und Darstellern getestet wird. Stattdessen wurde der 24-Jährige direkt nach dem E-Casting in die engere Auswahl genommen – und anschließend ohne Live-Casting besetzt.

Fabian Hanis sprach sofort mit seinem Vater

Im Gegensatz zu seiner "GZSZ"-Rolle hat Fabian Hanis ein gutes Verhältnis zu seinem Vater: Er war der erste, den er informiert hat, nachdem er die Rolle bekommen hat. "So gut wie jeder kennt GZSZ", wird Hanis in einem Pressestatement von RTL zitiert. "Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein."