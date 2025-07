„Wie eine Folge 'Vermisst‘“ – Amira Aly dankt Ex Oliver Pocher für diesen emotionalen Moment

Noch immer haben sich viele nicht an ihren Namen gewöhnt: Amira Aly war von 2019 bis 2024 als Amira Pocher fest in der Öffentlichkeit verwurzelt. Dass die Moderatorin seit ihrer Scheidung von Ex-Mann Oliver Pocher vor knapp einem Jahr wieder ihren Geburtsnamen angenommen hat, ist längst nicht bei jedem angekommen, wie Amira in der neusten Podcast-Folge "Frühstück bei Barbara" verrät.

Denn auch Gastgeberin Barbara Schöneberger gibt gleich zu Beginn zu: "Ganz ehrlich, es ist lustig: Ich will immer noch Amira Pocher sagen. Es ist noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen." Amira wisse selbst, dass so etwas einfach ein bisschen Zeit brauche – sie werde nach wie vor sehr oft mit dem Namen ihres Ex-Mannes angesprochen. "Aber ich freue mich sehr, wieder Amira Aly zu heißen", so die 32-Jährige: "Das war wie ein Befreiungsschlag für mich." Sie habe sich überhaupt nicht mehr mit dem Namen Pocher identifizieren können.

Amira Aly über emotionales Wiedersehen: "Das war wie eine Folge 'Vermisst'" Amira Marijam Aly – das klinge fast wie ein Künstlername, findet Barbara Schöneberger und hakt nach, woher der Name eigentlich kommt. Die Moderatorin erklärt: "Der ist Arabisch. Also Amira ist ein muslimischer Name und mein Vater ist ja Ägypter." Eigentlich würde ihr Vater allerdings "Ali" geschrieben werden – das sei bei der Einwanderung wahrscheinlich geändert wurden, sodass die ziemlich ungewöhnliche Konstruktion mit Y entstanden sei, vermutet Amira, ohne es genau zu wissen.

Denn wie sie im Podcast erzählt, hatte sie ihren Vater nicht mehr gesehen, seit sie drei Jahre alt war. Nach 23 Jahren habe sie ihren Vater sowie auch ihre große restliche Familie dann schließlich in Ägypten kennengelernt. "Das war wie eine Folge 'Vermisst'", schildert Amira und beschreibt das Aufeinandertreffen als "das wirklich emotionalste, was ich je erlebt habe".

Amira Aly ist ihrem Ex Oliver Pocher "sehr dankbar" Überraschend gesteht Amira in dem Gespräch mit Barbara Schöneberger, dass ihr Ex-Mann der Grund für diesen besonderen Moment gewesen sei. Er habe die Initiative ergriffen und den Flug nach Ägypten gebucht. "Er hat gesehen, wie ich darunter gelitten habe. Immer schon. An Geburtstagen habe ich immer gefiebert, ob er mich anruft", erinnert sich Amira, dass sie nie gewusst habe, wo ihr Vater gerade sei und ob er überhaupt an sie denke. Eines Tages habe Oliver Pocher dann zu ihr gesagt: "Hey, warum fliegen wir da nicht einfach hin? Du wirst dir das niemals verzeihen können, wenn du das nie gemacht hast."

So stellt auch Barbara Schöneberger fest: "Der hat dich in einige Sachen reingezwungen und diese ist ja dann am Ende ganz gut gelaufen." Amira kann das nur bestätigen: "Das war schon sehr wichtig, sehr gut. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das so gekommen ist damals." Ihre Familie in Ägypten habe dann extra einen Bus gemietet und sie mitten in der Nacht am Flughafen in Kairo mit Blumen abgeholt. "Das war so emotional."

Amira Aly und Oliver Pocher hatten 2019 geheiratet und sich 2023 schlagzeilenreich wieder getrennt. Ein Jahr später reichten die Moderatorin und der Komiker die Scheidung ein. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Aktuell ist Amira mit dem Moderator Christian Düren liiert.

