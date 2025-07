"Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle wird heiraten: Das ist bekannt

Pech im Spiel, Glück in der Liebe Sebastians Partnerin Pia, mit der er seit 2023 liiert ist, begleitet ihn nach Amerika. Gemeinsam machen sie nach dem Turnier einen Roadtrip auf der Route 66. Während sie in Kingsman sind, teilt er seinen Instagram-Followern ganz nebenbei mit, dass sie Eltern werden. „By the way … Viele Grüße von uns ‚Dreien‘“, ist auf den Bildern zu lesen, auf denen das Pärchen verliebt in die Kamera lächelt.

Turbulenter Start … Dabei begann die Reise alles andere als entspannt. Der Flieger, in dem das Paar saß, konnte nicht wie geplant in Las Vegas landen. Das Wetter war zu schlecht, der Wind zu stark, der Flieger musste durchstarten und in Los Angeles notlanden. Nach vier Stunden Wartezeit ließ man die Passagiere endlich aussteigen. Alle mussten in der Stadt der Engel übernachten. Am nächsten Morgen sollte es mit dem Bus zum finalen Ziel gehen. Dem 47-Jährigen wurde es endgültig zu bunt. Kurzerhand nahm er sich einen Mietwagen und fuhr nur mit Pia nach Las Vegas. „Kann nur besser werden …“, gibt er sich in einem Reel optimistisch.

… mit Happy End Und wie es besser wird! Nach den Baby-News legt Deyle noch eine Schippe drauf – in Form eines Diamanten. In San Diego am Meer bei traumhaftem Sonnenuntergang macht er seiner Pia einen Antrag. Und sie sagt Ja! Mit funkelnden Augen zeigen sie sich kuschelnd auf Instagram. Pia trägt dabei den Ring gut sichtbar am Finger.



Ein Hochzeitsdatum ist noch nicht bekannt. Im Oktober steht aber die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes an, wie der Moderator in einem Bild-Interview verriet. 2026 ist der Schauspieler auch wieder im Fernsehen zu sehen, und zwar in der neuen SAT.1-Vorabendserie „Frieda – mit Feuer & Flamme“.