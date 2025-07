Die israelische Serie "The German" mit Oliver Masucci

Der Holocaust-Überlebende Uri (Oliver Masucci) hat sich 1970 mit seiner Frau Anna (Ania Bukstein) und den beiden erwachsenen Kindern ein Leben in einem Kibbuz in Israel aufgebaut. Doch dann holt den aus Deutschland stammenden Mann seine Vergangenheit wieder ein. Acht Folgen des leisen israelische Thriller-Dramas "The German" laufen bei Magenta TV. Fotoquelle: 2025 Gil Formats Ltd. All rights reserved.

Uri (Oliver Masucci) nimmt einen Auftrag seines besten Freundes an, der beim israelischen Geheimdienst arbeitet. In München soll er einen kleinen Job erledigen. Hätte er ablehnen sollen? Fotoquelle: 2025 Gil Formats Ltd. All rights reserved.

Die charismatische Hauptfigur der Serie "The German" gibt mitunter Rätsel auf. Oliver Masucci spielt jenen Mann namens Uri - fast schon gewohnt - brillant. Fotoquelle: 2025 Gil Formats Ltd. All rights reserved.

Im München des Jahres 1970 gehen seltsame Dinge vor. Alt-Nazis arbeiten weiter im Untergrund - und der israelische Geheimdienst Mossad versucht sie aufzuspüren - hier eine Szene mit Aleksandar Jovanovic (rechts) als "Getter". Fotoquelle: 2025 Gil Formats Ltd. All rights reserved.