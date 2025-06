Jan Hartmann zwischen Karriere und Vaterrolle: Ein Balanceakt

Jan Hartmann spricht Klartext: "Es ist ein hartes Jahr", gestand der Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau und meinte damit nicht die Karriere, sondern sein Familienleben. Hartmann lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in München, pendelt aber regelmäßig nach Berlin. Dort steht er für die neue Staffel von "Die Spreewaldklinik" vor der Kamera. Ab 30. Juni ist er als Dr. Mark Engelhardt in der zweiten Staffel bei SAT.1 zu sehen – montags bis freitags mit 126 neuen Folgen. Bereits ab 27. Juni ist die Serie auf Joyn abrufbar.

"Wir waren drei bis vier Monate am Stück unterwegs"

Früher reiste die Familie mit – egal ob Norwegen oder Sardinien. "Wir waren drei bis vier Monate am Stück unterwegs, was wunderbar funktioniert hat." Doch das hat sich geändert, wie der Schauspieler im Interview verrät: "Inzwischen ist unser Sohn in der dritten Klasse, und damit veränderten sich die Rahmenbedingungen. Die Schulpflicht bringt ganz andere logistische Herausforderungen mit sich. Wir sind an die Ferien gebunden, und die Kinder können nicht mehr einfach so mitreisen. Also pendele ich jetzt."