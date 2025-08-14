Home News Star-News

Nach Rosenkrieg und Knast-Aufenthalt - Kann Jimi Blue sein Image retten?

Familienversöhnung

Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung

14.08.2025, 08.04 Uhr
Nach einer turbulenten Trennung haben sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wieder vertragen. Für Tochter Snow bedeutet das, ihren Papa öfter zu sehen. In den sozialen Medien zeigen die beiden, dass sie wieder mehr Zeit als Familie verbringen. Ein Neuanfang für alle Beteiligten.
Jimi Blue Ochsenknecht
Jimi Blue Ochsenknecht ist nach der Versöhnung mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc wieder im Leben seiner Tochter Snow.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc war es lange ruhig. Jetzt verstehen sich die beiden wieder besser – vor allem ihrer Tochter Snow zuliebe. 2020 kamen Jimi Blue und Yeliz zusammen. 2021 trennten sie sich wieder – kurz nach der Geburt von Snow Elanie Koc, heute drei Jahre alt. Für die Kleine gab es nun eine überraschende Nachricht: Sie weiß nun, dass Jimi Blue Ochsenknecht ihr Vater ist.

Mit der Versöhnung hatten wohl nur wenige gerechnet, denn die Trennung verlief alles andere als leise. In den Medien schossen beide Elternteile immer wieder gegeneinander. Auch war lange unklar, wie viel Kontakt Ochsenknecht zu seiner Tochter hat. Jetzt scheint es aber einen Neuanfang zu geben. Auf Instagram zeigen beide, dass der 33-Jährige wieder Zeit mit Snow und Yeliz verbringt. In jedem Fall: Der Papa ist wieder im Leben seiner Tochter – und die erfuhr nun auch, wer ihr leiblicher Vater ist.

Für die Eltern ein großer Schritt. Snow nahm es gelassen. "Es hat sich nichts geändert, außer dass sie jetzt manchmal Papa sagt", erklärte Yeliz Koc in einer Instagram-Story. Sie selbst müsse sich noch daran gewöhnen, Ochsenknecht vor ihrer Tochter als "Papa" zu bezeichnen, so die 31-Jährige.

Auch zwischen den Ex-Partnern läuft es entspannter. Vor wenigen Wochen bedankte sich Ochsenknecht öffentlich bei Koc, nachdem er in Hamburg verhaftet worden war: "Danke, dass du mir auch hier wieder eine Chance gegeben hast. (...) Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun."

Jimi Blue Ochsenknechts wütende Abrechnung: "Das ist nicht meine Moral!"
In der "Villa der Versuchung" erreicht das Verhalten einiger Kandidaten seinen Höhepunkt. Ein "Pizza-Vorfall" sorgt für Konflikte unter den Promis, besonders Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich entsetzt vom Egoismus seiner Mitstreiter - und mahnt zu Sparmaßnahmen.
