Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!

25.09.2025, 13.14 Uhr
von Charlotte Leutloff
Seit nunmehr sieben Jahren ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert. Wer steckt hinter dem Mann, der ihr Herz erobert hat?
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Thomas Seitel wurde 1985 geboren und wuchs im südhessischen Eppertshausen auf. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für den Sport und machte als Gerätturner Karriere. Auf Bundesliganiveau aktiv, sicherte er sich gleich mehrfach den Titel des hessischen Landesmeisters.

Später schloss er sich dem renommierten Zirkus-Ensemble „Cirque du Soleil“ an und tourte viele Jahre als Akrobat um die Welt. 2017 stieß er schließlich zum Team von Helene Fischers Live-Tour. Dort begeisterte er das Publikum zwei Jahre lang vor allem als Luftakrobat: Gemeinsam mit der Sängerin zeigte er waghalsige Nummern in bis zu 15 Metern Höhe – bei insgesamt 70 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

So lernte Helene ihren Thomas kennen

Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen.



Auch Thomas Seitel stand schon vor der Kamera

Entgegen der anfänglichen Zweifel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food.

Außerdem nahm er 2008 bereits an der RTL Show „Guiness World Records“ teil. Dort schaffte er es einen neuen Rekord aufzustellen und sich somit einen Eintrag in dem berühmten Guiness-Buch zu sichern. Er zog sich innerhalb von fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Etwas später sammelte Thomas Seitel auch noch Modelerfahrung. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Helene & Thomas: Ende gut, alles gut

Heute wohnen Thomas Seitel und Helene Fischer mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Viele Details halten sie privat und schützen ihr Familienleben vor der Öffentlichkeit. Es gibt sogar das Gerücht, dass die beiden bereits geheim geheiratet haben sollen. Darüber ist zumindest von den beiden nichts herauszukriegen.

Doch auch die großen Schlager-Fans können weiterhin zufrieden sein. Ex Florian Silbereisen hat weiterhin guten Kontakt zu der Familie und zwischen ihnen fließe keinerlei böses Blut. Das zeigt auch der gemeinsame Hit aus 2024 von ihm und Helen Fischer: „Schau mal herein“ handelt von vergangener Liebe und bestehender Freundschaft. Wir wünschen der kleinen Familie nur das Beste.

 

