Ralf Dümmel geht fremd: Das ist seine neue Show auf Sat.1

Jetzt ist es offiziell: "Die Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel bekommt seine eigene Show. Jedoch nicht bei VOX, sondern bei SAT.1.

Soviel vorab: Der "Höhle der Löwen" soll Dümmel trotz seines neuen Formats erhalten bleiben. Die neue Show "Die Millionenidee" dreht sich ebenfalls um neue Unternehmen, setzt allerdings noch eine Stufe früher an. Denn anders als in der VOX-Show, bei der die Gründerinnen und Gründer bereits existierende Startups präsentieren, geht es bei "Millionenidee" darum, eine gute Idee zu haben.

Dümmel und sein Team müssen dann entscheiden, ob sie von der Idee überzeugt sind und wie sie aus dem ersten Entwurf ein erfolgreiches Produkt machen, das dann in den Handel geht. Von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und dem Weg in den Handel: Die Zuschauer sollen hautnah bei jedem Schritt dabei sein. Wirft das Produkt Gewinn ab, werde nach Abzug aller Kosten 50:50 geteilt. "In dieser Show kann jeder mit einer guten Idee zum Millionär werden", heißt es.

"Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei" Ralf Dümmel selbst sagt dazu: "Die Menschen haben so viele verrückte, geniale Ideen – und ich liebe das! Egal, ob's nur ein paar hingekritzelte Worte auf 'nem Zettel sind oder ein schief zusammengebauter Prototyp aus der Garage: Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei."

Und auch vom Sender gibt es Rückendeckung: "Ich freue mich schon sehr auf seine Anpacker-Mentalität und seinen Enthusiasmus", betont Sat.1-Senderchef Marc Rasmus. "Ralf Dümmel gibt unseren Zuschauern die einmalige Möglichkeit, eine möglicherweise lange schlummernde Idee in die Tat umzusetzen und am Ende vielleicht sogar Millionär zu werden."

Ein genaues Startdatum gibt es bislang noch nicht, die Show soll jedoch ab 2026 auf Sat.1 und Joyn verfügbar sein.

