Home News Star-News

Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch

Schlager-Freundschaft

Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch

18.09.2025, 12.09 Uhr
von Pamela Haridi
Ein Jahrzehnt der Liebe, dann die Trennung – Florian Silbereisen (44) und Helene Fischer (41) teilen ein gemeinsames Kapitel, welches sie weder peinlich beendet, noch wie Schmutzwäsche behandelt haben. Und so kann auch Silbereisens kleiner Seitenhieb gegen Fischer vor großem Publikum ihrer Loyalität nichts anhaben.
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Florian Silbereisen und Kai Pflaume sorgten bei der "Goldenen Henne" für gute Stimmung.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

„Und dieses Jahr hat sie auch noch ein Küken bekommen!“

Bei der Verleihung der „Goldenen Henne 2025“ am vergangenen Freitagabend (12.9.) konnte sich Moderator Florian Silbereisen einen Spruch in Richtung seiner Ex-Freundin Helene Fischer nicht verkneifen. Während der Show wandte sich Co-Moderator Kai Pflaume (58) an das Publikum, um lobend auf die Ausnahmekünstlerin hinzuweisen: „Helene Fischer hat acht Mal die „Goldene Henne“ bekommen.“ So oft wie sie hat bisher niemand diesen Preis erhalten. Da setzte Silbereisen zu seinem spontanen Spruch an: „Und dieses Jahr hat sie auch noch ein Küken bekommen. Das ist auch schön.“ Pflaume schaute seinen Kollegen für wenige Sekunden verblüfft an. Offensichtlich fragte er sich, ob Kollege Silbereisen eventuell gerade in ein Fettnäpfchen getreten sein könnte. Er fragte: „Hast du dich jetzt verplappert? Ich wusste noch nicht, dass die zweite Tochter Küken heißt. Ist das so? Weißt du mehr?“ Mit einem herzhaften Lachen antwortete Silbereisen: „Hör auf, du bist auch ein Vogel.“ Das Publikum lachte herzhaft mit.

Mehr als nur ein Spruch mit Augenzwinkern

Selten hat man im TV einen Ex-Partner erlebt, der so charmant über seine frühere große Liebe scherzt. Umso verständlicher, dass sein Wortspiel große Beachtung fand. Helene Fischer und Florian Silbereisen waren in der Vergangenheit ein Paar, doch sie blieben auch danach ganz öffentlich miteinander verknüpft: in den Medien, in Shows, in Songs – und eben auch in solch kleinen Neckereien. Es war, als würde eine alte Freundschaft durch diesen Moment wieder aufblitzen - ohne Drama. Hinzu kommt, dass Helene Fischer kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden ist, wie sie auf ihrem Instagram-Account mitteilte: „Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen.“ Stilistisch macht ihr Familienglück den „Küken“-Spruch doppelt tiefgründig, denn er hat ja einen faktischen Hintergrund.

Nur herzliche Reaktionen

Silbereisens Spruch wurde durchweg als eine charmante Neckerei verstanden und nicht als eine Art böses Hervorkramen einer alten Beziehung. Bislang gibt es keine Hinweise auf Ärger, öffentliche Vorwürfe oder verbiesterte Statements. Im Gegenteil: Sein Seitenhieb bewirkte ein Lachen und Freude darüber, wie liebe- und würdevoll zwei Menschen auch nach einer Trennung miteinander umgehen können. Reaktionen kamen auch in Form von Social-Media-Kommentaren. Diese reichten von „Endlich mal wieder Schlager-Comedy!“ bis „Flori, der Hahn im Korb – wir lieben´s“. Auch die ersten Memes wurden bereits gesichtet: Helene im goldenen Hühnerstall, flankiert von acht Hennen und einem Küken, Silbereisen als stolzer Hahn in der Mitte oder Kai Pflaume mit Vogelkäfig.

Derzeit beliebt:
>>"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
>>Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
>>Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
>>„The Summer I Turned Pretty“: Kommt jetzt das große Finale im Kino?

Ein vielsagender Moment

Diese kleine Episode während der Gala-Show sorgte nicht nur für Gelächter. Sie war in vielerlei Hinsicht beachtenswert. Gerade bei Gala-Anlässen wie der „Goldenen Henne“ erwartet man förmlich, dass Moderatoren Sprüche klopfen. Aber wenn sich der Spruch um die Ex dreht, kann es kniffelig werden. Ganz verschmitzt hielt Silbereisen die Balance zwischen Humor und Respekt. Zudem: Anders als bei Promi-Skandalen hatte dieser Witz Substanz – wegen der gemeinsamen Vergangenheit und Helenes aktuellem Lebensabschnitt. Statt Trennungsdramen zeichnen zwei Erwachsene das Bild einer Ex-Beziehung, die keinen Hass, sondern wohlwollendes Augenzwinkern hervorruft. Das gefiel auch dem Publikum.



Zwischen Küken-Klatsch und Freundschaft

Letzten Endes machte Silbereisen nur einen kleinen Witz – aber einen gut platzierten. Er zeigte dadurch, dass er nicht nur Entertainment-Profi ist, sondern auch ein gutes Gespür dafür hat, wie weit er gehen kann, ohne Menschen gegen sich aufzubringen. Helene Fischer bleibt die hochdekorierte Schlagerqueen – mit acht „Goldenen Hennen“, zwei (!) Töchtern und mit einem Ex-Partner, der sie schätzt. Man merkt, dass Dinge sich verändert haben. Trennung ist kein Ende, sondern ein Kapitel – manchmal mit einem Lachen, manchmal voller Überraschungen. Aber fast immer mit dem Wunsch, sich auch weiterhin gut zu verstehen, auch wenn man kein Paar mehr ist.

Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Andrea Berg, Helene Fischer, Stefan Mross und Florian Silbereisen sind nicht nur unsere liebsten Schlagerstars, sondern auch Meister ihrer Rituale. Von Kräuterschnaps über Schlafgewohnheiten bis hin zu Glücksbringern: Das machen die Stars, um sich auf den Auftritt vorzubereiten.
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Michael Ostrowski verrät: So bringt er Humor in den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten
Hat es sich gelohnt?
"Die Stefan Raab Show"
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Comeback von Unheilig: Auftritt mit neuem Song und großer Ankündigung
Rückkehr
Kopf der Band
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show
Mysteriöser Start
Stefan Raab
Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Quoten
Stefan Raab im Porträt.
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"
Hanka Rackwitz flieht aus dem "Sommerhaus": "Menschlich das Allerletzte"
Rekordexit
Sommerhaus der Stars
Lola Weippert packt auf der Baustelle an - Die Fans sind entsetzt
Instagram-Aufreger
Lola Weippert
"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein
Wer ist es?
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
"Jimmy Kimmel Live" aus dem Programm genommen - Er äußerte sich zu Charlie Kirk
Show-Absetzung
Jimmy Kimmel
Bericht von Vergewaltigung: Das ist GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter schreckliches passiert
Autobiografie
Alex Mariah Peter
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Patricia Crowley: Die Golden-Globe-Gewinnerin stirbt mit 91 Jahren
Hollywood-Ikone
Patricia Crowley
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Kabarett, Comedy & Chaos donnerstags um 22 Uhr im BR
"Karlsplatz"
Karlsplatz
Kann Zankl den unschuldigen Vater vor dem Knast retten?
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
Bald nicht mehr Ochsenknecht?
Cheyenne Ochsenknecht
ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
Spielschulden und Medienkritik
Tom Bartels
Matthias Mangiapane enthüllt sein Monatsgehalt
Reality-Star
The Power
Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ wird fortgesetzt
ARD-Hammer
KLAR
„Black Rabbit“: Netflix-Thriller mit Jude Law & Jason Bateman
Brüderlicher Kampf
"Black Rabbit" | Netflix
Deutsch-türkische RomCom "She Said Maybe" startet auf Netflix
Liebes-Wirrwarr
She Said Maybe