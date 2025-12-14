Home News Star-News

Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours

Entertainer, Unternehmer & Familienvater

14.12.2025, 18.44 Uhr
von Pamela Haridi
Joko Winterscheidt (46) gehört zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands. Seine Karriere begann bei MTV, heute ist er auch Unternehmer und setzt sich für den Klimaschutz ein.
Joko Winterscheidt
Joko Winterscheidt (46) begeistert als Showmaster im Unterhaltungsfernsehen. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf liefert er sich spannende TV-Duelle und sorgt stets für gute Laune.  Fotoquelle: © ProSieben/Claudius Pflug Eigenproduktionsbild frei

Fast ganz Deutschland kennt Joko Winterscheidt (46) als Moderator. Doch wer ist Joko Winterscheidt eigentlich abseits der Kameras?

Kurzer Steckbrief:
Name: Joachim „Joko“ Winterscheidt
Geboren: 13. Januar 1979 in Mönchengladbach
Größe: 1,90 m
Beruf: Moderator, Entertainer, Unternehmer, Podcaster
Wohnort: Nähe München

Joko Winterscheidts Kindheit: Ein früher Verlust, der sein Leben prägte

Wer Joko heute als einen der beliebtesten Entertainer des deutschen Fernsehens erlebt, ahnt kaum, dass sein Leben früh von einem tiefen Einschnitt geprägt wurde. Joachim, genannt „Joko“, Winterscheidt wuchs mit zwei älteren Schwestern in Mönchengladbach auf. Als er sechs Jahre alt war, starb seine Mutter an Brustkrebs – ein Verlust, der seine Kindheit nachhaltig veränderte. In der Sendung „Bauerfeind“ sagte er offen: „Ich würde alles dafür geben, meine Mutter zu haben.“

Vielleicht ist genau dieser frühe Schmerz mit ein Grund dafür, dass Humor und Leichtigkeit später eine so zentrale Rolle in seinem Leben spielten. Denn Jokos erster Kontakt mit dem Fernsehen erfolgte bereits im Alter von fünf Jahren – und zwar nicht vor irgendeiner Kamera, sondern vor der Kamera, vor der in den 80ern wohl jedes Kind stehen wollte: als „Kamerakind“ im grünen Rahmen der Show „1, 2 oder 3“ mit Moderator Michael Schanze (78) und dessen legendärem „Plopp“. Für den kleinen Joko war das damals vermutlich ein aufregender Spaß – rückblickend jedoch ein Moment, der weit mehr Bedeutung bekommen sollte.



Erste Jobs bei VOX, RTL, Arte und MTV: So arbeitete sich Joko Winterscheidt nach oben

Nach dem Abitur begann Winterscheidt zunächst eine Ausbildung zum Werbekaufmann, die er jedoch vorzeitig abbrach. Anschließend versuchte er sein Glück als Pilot – ebenfalls ohne Erfolg. Über einige Umwege führte sein Weg schließlich zu einem Praktikum bei MME Me, Myself & Eye Entertainment in Hamburg. Dort fand er sich zum ersten Mal in einer Welt wieder, in der er nicht nur funktionierte, sondern richtig aufblühte.

Joko arbeitete sich vom Praktikanten zum Volontär und später zum Redakteur hoch, unter anderem für VOX, RTL, Arte, ProSieben und MTV. Bei einem Moderatoren-Casting für MTV erkannte Kollege Markus Kavka (58) schließlich sein Talent – und löste damit eine Entwicklung aus, die Jokos Karriere richtig ins Rollen brachte.

Joko Winterscheidts Karriere: Ein Aufstieg im Doppelpack

MTV – Wo alles begann

2005 erhielt Joko seinen ersten festen Vertrag als MTV-Moderator und führte dort unter anderem durch „TRL“, „The Dome“ und diverse Musiksendungen. Vier Jahre später traf er auf jemanden, der seine berufliche Zukunft entscheidend beeinflussen sollte: Klaas Heufer-Umlauf (42). Gemeinsam moderierten sie „MTV Home“ – der Beginn eines der ungewöhnlichsten, aber zugleich erfolgreichsten Moderationsduos Deutschlands.

Der Wechsel zu ZDFneo und ProSieben

Nach der Late-Night-Show „neoParadise“ auf ZDFneo landete das Duo 2013 mit einem Exklusivvertrag bei ProSieben, wo die TV-Ära „Joko & Klaas“ begann. Hier die einzelnen Stationen im Detail:

-     „Circus HalliGalli“ (2013 bis 2017) – Kultstatus, ECHO, Rose d´Or, Grimme-Preis, TV-Legende
-     „Duell um die Welt“ (seit 2012) – Eskalationsfernsehen mit Mutproben-Gänsehaut-Garantie
-     „Joko & Klaas gegen ProSieben“ (seit 2019) – ein Sieg bedeutete 15 Minuten Sendezeit für ernste, gesellschaftliche Themen
-     „Wer stiehlt mir die Show?“ (seit 2021) – Jokos erfolgreichstes Solo-Format, geehrt unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis

Joko blieb nicht stehen – er entwickelte sich stetig weiter. Er unterhielt nicht mehr nur, sondern begann, Grenzen zu verschieben und sich Themen zu widmen, die weit über klassische Unterhaltung hinausgehen. Neuland schreckte ihn dabei nicht ab.

Für die Dokumentarserie „The World’s Most Dangerous Show“ (Amazon Prime) reiste er 2023 um die Welt, machte die dramatischen Folgen des Klimawandels sichtbar und stellte Lösungsansätze vor. Dieses Engagement brachte ihm erneut den Deutschen Fernsehpreis ein – und zeigte einmal mehr, dass Joko Winterscheidt längst mehr ist als nur ein Spaßmacher: Er ist ein Moderator mit Haltung.

Werbedeals mit Apple & McDonald’s: Joko Winterscheidts Markenpartnerschaften

Heute ist Joko Winterscheidt weit mehr als nur ein TV-Moderator. Er investiert, gründet, entwickelt und verriet im Interview mit „t3n“: „Ich liebe es einfach, auf vielen Säulen zu stehen.“ Ein kleiner Auszug aus seinen Projekten:

-     Modelabel „German Garment“ - unter anderem mit Matthias Schweighöfer (44) und Kilian Kerner (46), im Jahr 2009 gegründet; inzwischen eingestellt.
-     „III Freunde“-Wein - seit 2020, mit Schweighöfer und Winzerin Juliane Eller (35)
-     Jokolade – fair gehandelte Schokolade (seit 2020)
-     Florida TV – Produktionsfirma (mit Klaas Heufer-Umlauf)
-     Werbeagentur „Creative Cosmos 15“ - 2016 Co-Gründung mit Schweighöfer und Nicolas Paalzow (58), ehemaliger Geschäftsführer des Fernsehsenders Sat.1.
-     Beteiligungen an Start-ups, Spirituosenmarken (u.a. Gin-Marke „Muscatel“, 2016) und Modelabels (u.a. „Cheerio Socken“, 2021)
-     Diverse Werbedeals, unter anderem für Apple, McDonald´s und Sparkasse

Sein Vermögen wurde 2023 inoffiziell auf 12 Millionen Euro geschätzt. Die tatsächliche Höhe wurde allerdings nie veröffentlicht oder bestätigt.

Leben im Münchener Umland: Jokos bewusster Rückzug aus der Öffentlichkeit

Joko Winterscheidt ist seit 2005 mit Lisa Sauer liiert. 2010 kam ihre gemeinsame Tochter Mila-Marie zur Welt. Das Paar lebt weitgehend zurückgezogen im Münchener Umland und hält sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte sind selten, und laut ProSieben meidet Lisa bewusst das Rampenlicht. Ob die beiden verheiratet sind oder weitere Kinder haben, ist nicht bekannt – und das soll offenbar auch so bleiben.

Joko macht jedoch keinen Hehl daraus, wie wichtig ihm seine Familie ist. Gleichzeitig spricht er offen über die Herausforderungen, die sein Beruf mit sich bringt:
„Von meiner Tochter werde ich wegen der Arbeit ganz klar nur als die zweitwichtigste Person im Haus wahrgenommen. Wenn sie beim Ins-Bett-Bringen wieder nach Mama ruft, wünsche ich mir manchmal einen klassischen Nine-to-five-Job, bei dem ich pünktlich zum Abendessen zuhause bin – damit sie nicht denkt: Da kommt dieser Mann, der mich ins Bett bringen will.“

Überraschende Fakten über Joko Winterscheidt: Vom „Kamerakind“ zum TV-Star

-     Sein angeblicher zweiter Vorname „Cornelius“ ist ein von ihm selbst erfundener Witz, der sich irgendwann verselbständigt hat
-     Im Abitur hatte er die Note 3,7
-     Er war früher „Kamerakind“ bei der ZDF-Rateshow „1, 2 oder 3“
-     2022 verschenkte er seinen Instagram-Account mit über einer Million Followern an iranische Aktivistinnen, um ihrer Bewegung „The Voice of the Streets“ mehr Reichweite zu verschaffen
-     Gemeinsam mit Ina Müller (60) moderierte er 2011 die ECHO-Verleihung in Berlin
-     Entgegen aller Vermutungen sind Joko und Klaas privat nicht befreundet, begegnen einander aber „wie Familie“
-     Seine Freizeit widmet er unter anderem der Bildungsinitiative „iCHANCE“ des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung (mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung). Die Kampagne begleitet erwachsene Analphabeten dabei, Lesen und Schreiben zu lernen
-     Er ist offizieller Igelbotschafter beim Nabu Deutschland

Joko gehört zu den prägenden TV-Gesichtern der vergangenen 15 Jahre. Ein echtes Multitalent, das Unterhaltung, Haltung und Unternehmergeist auf bemerkenswerte Weise vereint. Einer, der vom „Kamerakind“ zum mehrfach ausgezeichneten Fernsehpreis-Träger wurde – und der Humor mit Verantwortungsbewusstsein verbindet. Zugleich ist er ein Familienmensch, der alles daransetzt, diejenigen zu schützen, die ihm am nächsten stehen.

