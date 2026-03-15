"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben

Wenn Hollywood wieder den Atem anhält, ist ProSieben dabei: In der Nacht zum 16. März überträgt der Sender die 98. Verleihung der Academy Awards live aus Los Angeles bereits zum 27. Mal in Folge. Los geht es am Sonntag, 15. März, um 23.30 Uhr, mit dem "Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet", ehe ab Mitternacht die große Gala aus dem Dolby Theatre folgt.

Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet Show • 15.03.2026 • 23:30 Uhr

Zum Auftakt meldet sich Steven Gätjen direkt vom roten Teppich in Hollywood. Dort, wo Stars, Nominierte und einfach so anwesende Filmschaffende vor der Preisvergabe Aufstellung nehmen, liefert der Moderator Eindrücke, Interviews und die ersten Stimmungsbilder des Abends. "Er funkelt, er strahlt, er weckt Begehren", heißt es dann: Der berühmte Goldjunge steht erneut im Mittelpunkt einer Nacht, in der sich alles um Glamour, große Emotionen und die wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche dreht.

Ab 0.00 Uhr übernimmt ProSieben dann das Live-Signal der "Oscar Academy Awards – Live aus L.A.". Schauplatz ist erneut das Dolby Theatre in Los Angeles, in dem die begehrten Trophäen zum 98. Mal vergeben werden. Wer darf die Statue mit nach Hause nehmen – und wer geht leer aus? Diese Frage entscheidet sich in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit.

Wie erfolgreich schlagen sich die Vampire ? Zu den Favoriten des Abends zählen unter anderem der Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" von Ryan Coogler, der mit 16 Nominierungen ins Rennen geht, sowie der Actionfilm "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson, der auf 13 Nennungen kommt. Beide Produktionen prägen das diesjährige Nominierungsfeld und könnten den Abend dominieren.

Durch die Gala führt in diesem Jahr der US-Comedian Conan O'Brien. Mit seiner langjährigen Late-Night-Erfahrung soll er für Tempo, Pointen und die gewohnt ironischen Seitenhiebe sorgen, welche die Oscar-Verleihung traditionell begleiten. Neben den Preisvergaben in den wichtigsten Kategorien – von "Bester Film" über Regie und Schauspiel bis hin zu Drehbuch und Musik – dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf musikalische Auftritte und emotionale Dankesreden freuen.

ProSieben setzt damit seine langjährige Oscar-Tradition fort und macht die Nacht zum Pflichttermin für Filmfans. Wer einen etwas anderen Zungenschlag schätzt, kann allerdings auch ab Mitternacht die Live-Übertragung bei Disney + wählen. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst steigt ab 0.00 Uhr in die Übertragung aus L.A. ein.

Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet – So. 15.03. – ProSieben: 23.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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