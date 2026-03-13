Im Free-TV: Diese Krimikomödie mit Bruce Willis ist ein echter Geheimtipp!

Home News TV-News

Kriminelle mit Charme

13.03.2026, 10.50 Uhr
von Jasmin Herzog
In der Krimikomödie "Banditen!" brillieren Bruce Willis und Billy Bob Thornton als charmante Bankräuber, die mit Cate Blanchett für zwei Stunden beste Unterhaltung sorgen.
Joe (Bruce Willis, rechts) und sein hypochondrischer Partner Terry (Billy Bob Thornton) sind ein tolles Banditen-Duo. Bis Kate (Cate Blanchett) ins Spiel kommt.   Fotoquelle: ZDF / Studiocanal GmbH
Auf der Flucht vor Justiz und Polizei verliert Joe (Bruce Willis, links) sein Herz an die gekidnappte Kate (Cate Blanchett).  Fotoquelle: ZDF / Studiocanal GmbH
Die Knastfreunde Joe und Terry (Bruce Willis, rechts, und Billy Bob Thornton) werden zu Berühmtheiten.   Fotoquelle: ZDF / Studiocanal GmbH

"Banditen!" dürfte die geschätzte vierhundertneunzigtausendste Produktion gewesen sein, die sich um einen Banküberfall dreht. Auf Filmemacher scheint diese Idee eine magische Wirkung zu haben. Barry Levinsons Komödie "Banditen!" (2001), die 3sat am Freitag, 13. März um 22.25 Uhr wiederholt, beobachtet das Team Bruce Willis und Billy Bob Thornton bei der Arbeit. Kaum zu glauben, dass jemand zu diesem Thema noch amüsante zwei Stunden Unterhaltung präsentiert. Aber wahr.

Erinnerungen werden wach an die legendäre Vorstellung von Paul Newman und Robert Redford, die als Butch Cassidy und Sundance Kid die Herzen der Zuschauer eroberten. Oder auch an Robert De Niro und Billy Crystal, die sich in Levinsons "Reine Nervensache" ebenfalls wunderbar ergänzten. Doch Bruce Willis (Joe) und Billy Bob Thornton (Terry) sind nicht Patient und Psychiater, zumindest nicht auf den ersten Blick, sondern das neue Banditen-Dreamteam.

Banditen – schon das Wort ist niedlich. Ein Bandit ist kein gefährlicher Krimineller, eher ein liebenswerter Gauner, ein verschmitzter Kerl, dem man nicht böse ist. So haut Bruce Willis Menschen im Boxring einfach um, während Billy Bob Thornton ihm fürsorglich "Anger Management" zuruft. Wenn Willis mit einem Lastwagen durch Vorgärten prescht, regt Thornton dazu an, doch mal eine Straße zu suchen. Die Mimik, die kleinen Gesten stimmen. Jeder Dialog sitzt, und die Situationskomik wirkt spontan.

Es ist pures Vergnügen, den beiden Banditen zuzusehen, wie sie aus dem Gefängnis ausbrechen und ran ans Geld wollen. Dazu kommt Barry Levinson als Regisseur, der mit Überraschungseffekten die Atmosphäre anheizt. Wenn alle Zuschauer die beiden Männer lieben, wird eine dritte Person eingeführt: eine Frau (Cate Blanchett). Billy Bob gerät am falschen Tag an die falsche Dame, die gerade eine massive Beziehungskrise durchlebt. Sie lässt sich nicht einschüchtern und gehört fortan zur Mannschaft.

Klar: Beide Freunde verlieben sich in sie und werden zu Feinden. Zwar geht es nicht so bierernst zur Sache, dennoch verliert die Komödie in der zweiten Hälfte ein wenig an Fahrt. Allerdings wird beim Ausflug in die Romantik auf Klischees verzichtet.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

