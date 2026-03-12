Nach schwerer Krankheit: Jürgen Drews startet neue Therapie

Home News Star-News

Neustart

12.03.2026, 15.03 Uhr
von Pamela Haridi
Neue Hoffnung für Jürgen Drews (80): Nach seiner Polyneuropathie-Diagnose mache er im Rahmen einer mobilen Physiotherapie Fortschritte. Laut Tochter Joelina (30) sei der Schlagerstar wieder deutlich agiler geworden.
Jürgen Drews in einem glitzernden Anzug.
Jürgen Drews startet eine neue Therapie.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

In der jüngeren Vergangenheit war es auffallend ruhig um Jürgen Drews geworden. Der Sänger, der über Jahrzehnte als „König von Mallorca“ die Schlagerwelt prägte, zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund dafür war sein Leiden an Polyneuropathie – einer Schädigung der Nerven, die sich dadurch bemerkbar macht, dass die Beweglichkeit und Koordination eingeschränkt sind. Nun gibt es zum Glück ermutigende Nachrichten aus dem Hause Drews. Eine neue Therapie scheint dem 80-Jährigen dabei zu helfen, im Alltag wieder aktiver werden zu können.

Tochter Joelina gibt Einblick in die Behandlung

Die positiven Neuigkeiten kommen von Tochter Joelina Drews. In einer Instagram-Story berichtete die Sängerin, dass ihr Vater kürzlich mit einer neuen Behandlung begonnen habe. Die Familie habe einen mobilen Physiotherapeuten verpflichtet, der mehrmals pro Woche ins Haus komme.

Die Wirkung scheint bereits spürbar zu sein. „Das ist eine coole Sache – jetzt bewegt er sich wieder mehr“, erklärte Joelina in dem kurzen Update. Für den Schlagerstar ist diese Entwicklung ein wichtiger Schritt, um seine Autonomie im Alltag zu erhalten.

Polyneuropathie zwang den Schlagerstar zum Rückzug

Die Diagnose Polyneuropathie hatte Jürgen Drews in den vergangenen Jahren vor große Herausforderungen gestellt. Diese Erkrankung greift die Nerven an und kann insbesondere die Funktion von Armen und Beinen beeinträchtigen.

Nachdem er die Krankheit öffentlich bekannt gegeben hatte, entschied sich Drews schließlich, seine Karriere schrittweise zu beenden. 2022 kündigte er seinen Rückzug von der großen Showbühne an, ein Jahr später folgte der offizielle Abschied. Seitdem bildet für den Musiker nicht mehr das Rampenlicht den Lebensmittelpunkt, sondern sein persönliches Wohlbefinden.

Familie spielt heute die wichtigste Rolle

Mittlerweile verbringt Jürgen Drews deutlich mehr Zeit im privaten Umfeld. Seit dem Sommer 2024 lebt er gemeinsam mit Ehefrau Ramona (52), Tochter Joelina und deren Partner Adrian (30) in München unter einem Dach. Die Familie hat sich bewusst für diese Art des Zusammenlebens entschieden, um einander im Alltag besser unterstützen zu können.

Für Joelina war es ein Herzenswunsch, ihre Eltern in unmittelbarer Nähe zu wissen. Trotz der Herausforderungen, die der neuen Wohnsituation geschuldet sind, nimmt sie das Zusammenleben mit Humor. In einer weiteren Instagram-Story scherzte sie, dass man in einem Vier-Personen-Haushalt ständig hintereinander aufräume – doch sie mache das gerne.

Hoffnung durch neue Therapie

Polyneuropathie tritt oft als Symptom unterschiedlicher Grunderkrankungen auf und ist deswegen, isoliert betrachtet, bislang nicht heilbar. Dennoch können gezielte Therapien dabei helfen, Beschwerden zu lindern und die Beweglichkeit wiederherzustellen. Physiotherapie spielt dabei eine wichtige Rolle.

Dass Jürgen Drews dank der neuen Behandlungsmethode wieder aktiver am Alltag teilnehmen kann, ist ein positives Signal. Für seine Familie und seine Fans zählt jeder Fortschritt. Der „König von Mallorca“ lebt heute zwar ein ruhigeres Leben als früher, doch die Freude über kleine gesundheitliche Verbesserungen ist umso größer.

