Home News Star-News

"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden

Familienglück

"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden

10.03.2026, 11.31 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Charles Melton, bekannt aus "Riverdale", ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Camille Summers-Valli bildet er nun eine kleine Familie, wie er auf Instagram bekannt gab.
Charles Melton
"Riverdale"-Star Charles Melton ist Vater geworden.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Dimitrios Kambouris

"Riverdale"-Darsteller Charles Melton ist zum ersten Mal Vater geworden. Das gab der 35-Jährige am Montag auf dem sozialen Netzwerk Instagram bekannt. Demnach sind er und seine Partnerin, die französisch-australische Künstlerin Camille Summers-Valli, nun eine kleine Familie.

"Unsere Familie". Mehr als diese zwei Worte schreibt der Frauenschwarm nicht in seinem Post. Dafür illustrieren mehrere Bilder das Familienglück. Ein Foto zeigt die Eltern gemeinsam mit ihrem Baby, auf einem zweiten ist Melton allein mit dem Neugeborenen zu sehen. Er liegt auf dem Boden und schaut entspannt in die Kamera, während das Neugeborene neben ihm strampelt.

Wann das Kind zur Welt kam, ist genauso wenig bekannt wie sein Geschlecht. Dass Melton und seine Partnerin Eltern werden würden, war Anfang Januar publik geworden. Auf Instagram hatte Summers-Valli geschrieben, dass die beiden "eine kleine Familie gründen" würden.

Derzeit beliebt:
>>Netflix feiert zweite Staffel von "One Piece"
>>"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
>>"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
>>„Du kriegst das nicht“ und „Sensationstag“: Wenn Expertisen zur Makulatur werden

Wer ist die Frau an Charles Meltons Seite?

Die Nachricht hatte seinerzeit für Aufsehen gesorgt, auch weil die Beziehung von Melton und Summers-Valli bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten worden war. Zuvor war Melton mit den Schauspielerinnen Camila Mendes, Chase Sui Wonders und Chloe Bennet liiert.

Der US-Schauspieler hatte seinen Durchbruch mit der Serie "Riverdale". Daneben und danach war er unter anderem in der Anthologie-Serie "American Horror Stories" und der Action-Komödie "Secret Headquarters" zu sehen. Hochgelobt war auch seine Leistung in dem Drama "May December" von Todd Haynes.

Meltons Partnerin Camille machte sich einen Namen als Fotografin und Regisseurin. Geboren in Thailand und aufgewachsen in Nepal, drehte Summers-Valli Werbespots sowie Musikvideos unter anderem für die Bands Haim und BadBadNotGood. 2015 führte sie mit "Big Mountain Diné Bikéyah" erstmals bei einem Dokumentarfilm Regie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Edin Hasanović, bekannt aus "Tatort", spricht im Podcast mit Barbara Schöneberger über seine Stunt-Erfahrungen und teilt seine Meinung zu Kollegen, die sich nicht unter Kontrolle haben.
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen
Chuck Norris: So geht es dem Action-Star
Unaufhaltsam
Chuck Norris
"Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht" - ZDF-Dokumentation über Donald Trump und sein politisches Amt sowie seine persönlichen Interessen
Macht, Geld, Einfluss
Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?
Die Oscars
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.
"Bridget Jones"-Reihe: Wird es einen fünften Teil geben?
Nächster Teil
Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück
"Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)": Die Doku-Reihe auf ARTE
Triaden weltweit
Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)
"Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst" ZDF-Doku fragt, was Angst mit uns macht, wem sie nützt – und wie wir sie kontrollieren
Macht der Angst
Terra X Harald Lesch
Großeinsatz in Los Angeles: Unbekannte Frau schießt auf Rihannas Haus
Schüsse auf Rihannas Haus
Rihanna
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
Letzter TV-Auftritt
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen
"The Running Man"
Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel
Neuerungen bei DSDS
DSDS
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach
"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"
Kochdesaster
"Grill den Henssler"
Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
Lotto-Gewinner-Erfolg
Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Bieterduell um Bierreklame und goldige Meinungsverschiedenheit
Ausgabe vom 9. März
Horst Lichter.