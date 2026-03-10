"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden

"Riverdale"-Darsteller Charles Melton ist zum ersten Mal Vater geworden. Das gab der 35-Jährige am Montag auf dem sozialen Netzwerk Instagram bekannt. Demnach sind er und seine Partnerin, die französisch-australische Künstlerin Camille Summers-Valli, nun eine kleine Familie.

"Unsere Familie". Mehr als diese zwei Worte schreibt der Frauenschwarm nicht in seinem Post. Dafür illustrieren mehrere Bilder das Familienglück. Ein Foto zeigt die Eltern gemeinsam mit ihrem Baby, auf einem zweiten ist Melton allein mit dem Neugeborenen zu sehen. Er liegt auf dem Boden und schaut entspannt in die Kamera, während das Neugeborene neben ihm strampelt.

Wann das Kind zur Welt kam, ist genauso wenig bekannt wie sein Geschlecht. Dass Melton und seine Partnerin Eltern werden würden, war Anfang Januar publik geworden. Auf Instagram hatte Summers-Valli geschrieben, dass die beiden "eine kleine Familie gründen" würden.

Wer ist die Frau an Charles Meltons Seite? Die Nachricht hatte seinerzeit für Aufsehen gesorgt, auch weil die Beziehung von Melton und Summers-Valli bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten worden war. Zuvor war Melton mit den Schauspielerinnen Camila Mendes, Chase Sui Wonders und Chloe Bennet liiert.

Der US-Schauspieler hatte seinen Durchbruch mit der Serie "Riverdale". Daneben und danach war er unter anderem in der Anthologie-Serie "American Horror Stories" und der Action-Komödie "Secret Headquarters" zu sehen. Hochgelobt war auch seine Leistung in dem Drama "May December" von Todd Haynes.

Meltons Partnerin Camille machte sich einen Namen als Fotografin und Regisseurin. Geboren in Thailand und aufgewachsen in Nepal, drehte Summers-Valli Werbespots sowie Musikvideos unter anderem für die Bands Haim und BadBadNotGood. 2015 führte sie mit "Big Mountain Diné Bikéyah" erstmals bei einem Dokumentarfilm Regie.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!