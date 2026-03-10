Home News Star-News

Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"

Heikle Dubai-Debatte

Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"

10.03.2026, 11.34 Uhr
von Franziska Wenzlick
Nach Dubai zu reisen, hält Paula Lambert für verwerflich. Als ihre Kollegin Amira Aly im Podcast "Iced Macho Latte" zugibt, selbst "sehr selten" dort Urlaub zu machen, ist die Moderatorin entsetzt – sehr zur Verwunderung ihres Gegenübers.
Amira Aly
Für ihre Einstellung zu Dubai-Reisen muss Amira Aly im Podcast "Iced Macho Latte" herbe Kritik einstecken.  Fotoquelle: 2025 Getty Images for ABOUT YOU Fashion Week/Sebastian Reuter

Nach Dubai zu reisen, hält Paula Lambert für verwerflich. Als ihre Kollegin Amira Aly im Podcast "Iced Macho Latte" zugibt, selbst "sehr selten" dort Urlaub zu machen, ist die Moderatorin entsetzt – sehr zur Verwunderung ihres Gegenübers.

Dass nach den Angriffen durch den Iran zahlreiche nach Dubai ausgewanderte Influencer positiv über die Lage im Land sprechen, macht Amira Aly stutzig. "Alle haben das Gleiche gesagt: 'Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung ...'", zählt die Moderatorin in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" auf. Sie findet: "Das ist wirklich ziemlich auffällig gewesen, so sehr, dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben."

Ihre Podcast-Partnerin Paula Lambert betont: "Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat." In ihren Augen seien Reisen oder gar ein Umzug nach Dubai ohnehin verwerflich: "Wenn man Ally ist für die LGBTQ+-Community, dann kannst du gar nicht nach Dubai. Das geht einfach nicht."

Derzeit beliebt:
>>"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden
>>Netflix feiert zweite Staffel von "One Piece"
>>"Verkünde das hier zum ersten Mal": Amira Aly nutzt ihr Talent jetzt für den guten Zweck
>>Große Sorge um Verona Pooths Sohn: 14-jähriger Rocco sitzt während Nahost-Krieg in Dubai fest

"Sehr selten, Amira?!"

Zudem, ergänzt Aly, werde in Dubai jegliches Delikt "sehr hart bestraft". Verbrechen gebe es vor Ort dennoch, sagt die 33-Jährige – und unterbricht sich: "Jetzt muss ich aufpassen – nicht, dass ich hier gebannt werde und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast gehe." Als Lambert sie darauf hinweist, dass manche Länder in derartigen Fällen sogar Einreiseverbote verhängen würden, lacht Aly: "Dann schneiden wir das lieber raus – weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut!"



"Aber doch nicht in Dubai", entrüstet sich Lambert. Sie findet: "Man kann in Dubai keinen Urlaub machen!" Das tue Amira Aly ohnehin "sehr, sehr selten", erklärt diese: "Nur in äußersten Notfällen." Das lässt ihr Gegenüber jedoch nicht gelten. "Sehr selten, Amira?!", fragt Lambert entsetzt. "Ganz ehrlich? Das geht gar nicht!"

"Hä?", ist Amira Aly ob der scharfen Kritik verwirrt. "Jeder fährt dort trotzdem hin und macht dort Urlaub. Es ist halt einfach eine Wettergarantie und keine große Zeitumstellung." Sie vermeide es dennoch möglichst, nach Dubai zu reisen – auch, weil das Land sie "wirklich gar nicht" reize.

"Das ist das Gleiche wie mit Fleischessern und Veganern"

"Gerade in der Wahl der Urlaubsgegenden – auch Reisen in die USA und so weiter – da kann man schon eine Menge machen. Wir sind nicht machtlos", wettert Lambert indessen weiter. "Wir können mit unseren Entscheidungen durchaus sagen: Das wollen wir, und das unterstützen wir jetzt nicht mehr." Aly sieht das anders: "Das ist das Gleiche wie mit Fleischessern und Veganern", glaubt sie, "das läuft ja trotzdem weiter."

Dies sei nur der Fall, weil niemand seinen eigenen Beitrag für wichtig genug halte, moniert Lambert. Ihre Kollegin hingegen erklärt, auch in die USA weiterhin reisen zu wollen. "Hatet mich dafür oder verachtet mich oder verurteilt mich. Aber ich werde jetzt nicht nur, weil ich das, was Trump macht, nicht gut oder okay finde, sagen: Ich reise nie wieder in die USA ein", stellt Amira Aly klar.

Ohnehin sei die Diskussion "viel zu politisch", befürchtet die Österreicherin. "Dafür kenne ich mich wirklich nicht gut genug aus." In den Augen der Öffentlichkeit könne sie in diesem Zusammenhang "sowieso nur Falsches sagen".

"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Marlene Lufen, bekannt aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen und Promi Big Brother, äußert sich besorgt über die aktuellen Sparmaßnahmen und Entlassungen bei ProSiebenSAT.1 und RTL.
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".
"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"
Kochdesaster
"Grill den Henssler"
Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Netflix-Star erlebte Krankheits-Martyrium: "Ich war drei Tage tot"
Gesundheitsdrama
Billy Porter
"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
Bürgergeld-Lüge
Paul Ronzheimer
„Du kriegst das nicht“ und „Sensationstag“: Wenn Expertisen zur Makulatur werden
Ausgabe vom 10. März
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?
Die Oscars
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.
"Bridget Jones"-Reihe: Wird es einen fünften Teil geben?
Nächster Teil
Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück
"Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)": Die Doku-Reihe auf ARTE
Triaden weltweit
Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)
Chuck Norris: So geht es dem Action-Star
Unaufhaltsam
Chuck Norris
"Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht" - ZDF-Dokumentation über Donald Trump und sein politisches Amt sowie seine persönlichen Interessen
Macht, Geld, Einfluss
Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht
"Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst" ZDF-Doku fragt, was Angst mit uns macht, wem sie nützt – und wie wir sie kontrollieren
Macht der Angst
Terra X Harald Lesch
Großeinsatz in Los Angeles: Unbekannte Frau schießt auf Rihannas Haus
Schüsse auf Rihannas Haus
Rihanna
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
Letzter TV-Auftritt
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen
"The Running Man"
Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel
Neuerungen bei DSDS
DSDS
Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach
Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
Lotto-Gewinner-Erfolg
Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico