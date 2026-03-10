"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben

Für die großen und kleinen Fragen des Alltags gibt es nicht immer eine Antwort, doch das satirische Verbrauchermagazin "Experte für alles" macht genau das zu seiner Mission. Moderiert von Klaas Heufer-Umlauf begibt sich die Show auf die Suche nach Tipps, Tricks und verblüffenden Lösungen für die gewöhnlichsten und ebenso die außergewöhnlichsten Alltagssituationen.

Experte für alles Comedyshow • 10.03.2026 • 21:25 Uhr

Jetzt startet das ungewöhnliche Format mit 14 neuen Folgen. Jede Woche testet Moderator Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam mit prominenten Gästen, experimentiert, hinterfragt und liefert Antworten auf Fragen, die man so bisher noch nie bedacht hat. Dabei steht neben der Erkenntnis vor allem eines im Vordergrund: humorvolle Unterhaltung aus dem Studio.

Gastauftakt von Clueso Zum Auftakt der neuen Staffel ist Sänger Clueso dabei, der gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf die erste Folge einläutet. Eine Woche später ist dann "TV total"-Moderator und ProSieben-Kollege Sebastian Pufpaff Teil der Show. Die Zuschauer erwarten in der zweiten Staffel unter anderem Experimente und Antworten zu Fragen wie dieser: Lässt sich beim Fliegen Gepäck sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand im Flugzeug trägt? Oder: Kann man als Verkäufer auf Online-Marktplätzen vereinbarte Preise geschickt in die Höhe treiben?

Bereits die erste Staffel der Show, deren Premiere am 22. April des vergangenen Jahres stattfand, klärte die eine oder andere ungewöhnliche Frage. Gäste wie Shirin David und Palina Rojinski waren dabei, als ausprobiert wurde, wie sich Cannabis aus der Apotheke mit Dealerware vergleichen lässt oder ob es einen "Promibonus" beim Reifenwechsel gibt.

Während die erste Folge bei den 14- bis 49-Jährigen noch elf Prozent in der jungen Zielgruppe erreichte, fiel die Reichweite im Oktober unter die Sechs-Prozent-Marke. Im November konnte sich das Format jedoch wieder erholen und erreichte mit 8,4 Prozent – den besten Zielgruppen-Marktanteil seit Juni.

Experte für alles – Di. 10.03. – ProSieben: 21.25 Uhr

