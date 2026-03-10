Home News TV-News

"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben

Experte löst Alltagsrätsel

"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben

10.03.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Das satirische Verbrauchermagazin "Experte für alles" startet in eine neue Staffel. Erneut führt Klaas Heufer-Umlauf durch das Format, zum Auftakt ist der Sänger Clueso zu Gast.
Experte für alles
Klaas Heufer-Umlauf wird die zweite Staffel der Comedy-Show "Experte für alles" moderieren.  Fotoquelle:  ProSieben / Christoph Köstlin
Experte für alles
Die neue Staffel "Experte für alles" startet am Dienstag, 10. März, bei ProSieben. Klaas Heufer-Umlauf wird gemeinsam mit seinen Gästen ungewöhnliche Herausforderungen meistern.  Fotoquelle: Joyn / Nadine Rupp

Für die großen und kleinen Fragen des Alltags gibt es nicht immer eine Antwort, doch das satirische Verbrauchermagazin "Experte für alles" macht genau das zu seiner Mission. Moderiert von Klaas Heufer-Umlauf begibt sich die Show auf die Suche nach Tipps, Tricks und verblüffenden Lösungen für die gewöhnlichsten und ebenso die außergewöhnlichsten Alltagssituationen.

ProSieben
Experte für alles
Comedyshow • 10.03.2026 • 21:25 Uhr

Jetzt startet das ungewöhnliche Format mit 14 neuen Folgen. Jede Woche testet Moderator Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam mit prominenten Gästen, experimentiert, hinterfragt und liefert Antworten auf Fragen, die man so bisher noch nie bedacht hat. Dabei steht neben der Erkenntnis vor allem eines im Vordergrund: humorvolle Unterhaltung aus dem Studio.

Gastauftakt von Clueso

Zum Auftakt der neuen Staffel ist Sänger Clueso dabei, der gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf die erste Folge einläutet. Eine Woche später ist dann "TV total"-Moderator und ProSieben-Kollege Sebastian Pufpaff Teil der Show. Die Zuschauer erwarten in der zweiten Staffel unter anderem Experimente und Antworten zu Fragen wie dieser: Lässt sich beim Fliegen Gepäck sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand im Flugzeug trägt? Oder: Kann man als Verkäufer auf Online-Marktplätzen vereinbarte Preise geschickt in die Höhe treiben?

Derzeit beliebt:
>>"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
>>"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
>>Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
>>"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt

Bereits die erste Staffel der Show, deren Premiere am 22. April des vergangenen Jahres stattfand, klärte die eine oder andere ungewöhnliche Frage. Gäste wie Shirin David und Palina Rojinski waren dabei, als ausprobiert wurde, wie sich Cannabis aus der Apotheke mit Dealerware vergleichen lässt oder ob es einen "Promibonus" beim Reifenwechsel gibt.

Während die erste Folge bei den 14- bis 49-Jährigen noch elf Prozent in der jungen Zielgruppe erreichte, fiel die Reichweite im Oktober unter die Sechs-Prozent-Marke. Im November konnte sich das Format jedoch wieder erholen und erreichte mit 8,4 Prozent – den besten Zielgruppen-Marktanteil seit Juni.

Experte für alles – Di. 10.03. – ProSieben: 21.25 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseurlehrling zum gefeierten Entertainer, Schauspieler, Musiker und Podcaster – ein Portrait des leisen Perfektionisten.
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"
Fastenrede des Jahres
Stephan Zinner
Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
Schlagerstar überrascht
Beatrice Egli
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen
Emotionaler Abschied
"Riverboat"
„Zwei Frauen für alle Felle“: Bettina Zimmermann über Zerrissenheit und Tierliebe
Im Interview
Bettina Zimmermann lächelt.
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen
"The Running Man"
Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel
Neuerungen bei DSDS
DSDS
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach
"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"
Kochdesaster
"Grill den Henssler"
Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
Lotto-Gewinner-Erfolg
Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Bieterduell um Bierreklame und goldige Meinungsverschiedenheit
Ausgabe vom 9. März
Horst Lichter.
Maya Leinenbach: Erfolgreiche Foodbloggerin und Unternehmerin im Interview
Vegane Kochkunst
Maya Leinenbach im Interview
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
40 Jahre nach Teil eins: Wann kommt der nächste "Highlander"-Film in die Kinos?
Unsterbliche Krieger
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
Deutschlands Filmikone
Veronica Ferres