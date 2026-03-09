Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“

Weiblichkeit stand bei „Rote Rosen“ seit jeher im Fokus, wie Serienproduzent Jan Diepers betont: „Rote Rosen wurde mit der Idee entwickelt, eine Frau über 40 ins Zentrum zu stellen – vor 20 Jahren war das ein Novum.“ Anlass, die Männer in einer Episode komplett einmal außen vor zu lassen, ist aber ein Welttag. Wie es genau dazu gekommen ist, erläutern Britta K. Öhding (Head of Story) und Theresa Schwarz (Writer Producerin): „Als wir dann auch noch erkannt haben, dass die Folge rund um den Weltfrauentag ausgestrahlt wird, haben wir uns der Herausforderung gestellt, diese mit ausschließlich weiblichen Protagonisten zu erzählen.“ Das passt auch zum Credo des Produktionsunternehmens von „Rote Rosen“. Das Studio Hamburg Serienwerft möchte damit einen Beitrag zur Sichtbarkeit von Frauen im deutschen TV leisten.

Gelungene Geburtstagsfeier mit Freundinnen statt Klimakteriumkrise Der Kunstgriff passt zum Thema der Folge, wie Britta K. Öhding und Theresa Schwarz erläutern: „Die Geschichte ist auch der Höhepunkt von Carlas Auseinandersetzung mit den Wechseljahren. Ein Thema, das auch heute noch oft zu kurz kommt.“ Anlass ist der 50. Geburtstag von Carla (Maria Fuchs). Der ist nicht (nur) Grund zur Freude, sondern stürzt sie sogar in eine kleine Krise. Doch eine geheimnisvolle Perlenkette und die Suche nach deren Besitzerin bringen die Wende. So kommt es dann doch noch zu einer schönen Geburtstagsfeier mit ihren Freundinnen und einmal komplett ohne Männer.

Es wird viel passieren Doch auch bei den anderen Frauen ist in der Sonderfolge viel los: So inspiriert die Perlenkette Jess (Juana Nagel) zum Verfassen einer tragischen Lovestory. Doch reicht die wirklich zum erhofften Bestseller, mit dem sie die finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann? Lilly – gespielt von den Zwillingsschwestern Lilly und Lylou Röder – verabredet sich mit einem älteren Mann zu einem Date. Das bringt ihre Mutter Britta (Jelena Mitschke) auf die Palme. Carla möchte die angespannte Situation deeskalieren und empfiehlt Vertrauen. Derweil greift Lara (Alexandra Fonsatti) in die Trickkiste, um sich die Dienste einer fähigen Anwältin zu sichern. Dabei überschreitet sie Grenzen: Denn es geht um das Sorgerecht für ihre Kinder.

Wann läuft die Sonderfolge im Fernsehen? „Rote Rosen“ zeigt das Erste grundsätzlich immer von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr. Allerdings fällt der Weltfrauentag, der jedes Jahr am 8. März gefeiert wird, 2026 auf einen Sonntag. Dementsprechend ist keine Ausstrahlung an diesem Tag möglich. Tatsächlich läuft die Sonderfolge regulär sogar erst am Dienstag, dem 10. März. Allerdings steht sie schon einen Tag vorher in der Mediathek der ARD zur Verfügung. Dabei handelt es sich übrigens um die 4299. Episode der Telenovela. Für diese besondere Folge soll sogar der Serienvorspann so überarbeitet sein, dass dort ebenfalls die Frauen im Fokus stehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels