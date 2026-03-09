Home News TV-News

"Die Aussprache": Kritik zum oscargekrönten Drama auf ARTE mit Rooney Mara

Starbesetztes Drama

"Die Aussprache": Kritik zum oscargekrönten Drama auf ARTE mit Rooney Mara

09.03.2026, 06.30 Uhr
von Jonas Decker
Rooney Mara, Frances McDormand, Jessie Buckley und Claire Foy brillieren in Sarah Polleys Drama "Die Aussprache". ARTE zeigt die preisgekrönte Verfilmung des Romans von Miriam Toews, der von einer Glaubensgemeinschaft inspiriert ist.
Die Aussprache
Mariche (Jessey Buckley) ängstigt sich in ihrer Gemeinde.  Fotoquelle: 2022 Orion Releasing LLC., All Rights Reserved
Die Aussprache
Was stimmt nicht in der tief religiösen Gemeinde, in der Nächstenliebe im Mittelpunkt stehen soll? Kann eine Aussprache helfen? August (Ben Whishaw), Ona (Rooney Mara, rechts) und Salome (Claire Foy) denken nach.  Fotoquelle: 2022 Orion Releasing LLC., All Rights Reserved
Die Aussprache
Agata (Judith Ivy, links) tröstet Salome (Claire Foy).  Fotoquelle: 2022 Orion Releasing LLC., All Rights Reserved

Die Schauspiel-Schwergewichte Rooney Mara, Frances McDormand, Jessie Buckley und Claire Foy in einem Film? Wer weiß, ob man ein Werk wie das mit dem Drehbuch-Oscar prämierte Drama "Die Aussprache" noch einmal sehen wird. ARTE zeigt Sarah Polleys Frauen-Studie nach dem Bestseller von Miriam Toews.

ARTE
Die Aussprache
Drama • 09.03.2026 • 21:50 Uhr

"Wie kann Liebe zu so viel Gewalt führen?" – Auf diese Frage gibt es im Film "Die Aussprache" keine einfache Antwort. Vielleicht gibt es überhaupt keine Antwort. Aber man muss doch darüber reden, darin sind sich die meisten Protagonistinnen in dieser Geschichte einig. Und was dabei herauskommt, ist großes Kino: Sarah Polleys "Die Aussprache" erntete eine Menge Kritikerlob, war für den Oscar als "bester Film" nominiert und obsiegte in der Drehbuch-Kategorie.

Schauplatz ist eine isoliert lebende Glaubensgemeinde, die sich nach außen streng abschottet und nach innen noch strengeren Prinzipien folgt. Der Zusammenhalt und der Glaube stehen über allem. Und die Liebe, zumindest theoretisch. In der Gemeinde kommt es jedoch immer wieder zu sexuellen Übergriffen durch die Männer, und ein paar tapfere Frauen wollen ihren Schmerz nicht länger herunterschlucken: Ona (Rooney Mara), Salome (Claire Foy), Mariche (Jessie Buckley) und weitere weibliche Mitglieder der Gruppe treffen sich heimlich, um über das Erlebte zu sprechen.

Derzeit beliebt:
>>"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD
>>"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
>>Das sind die besten Filme der Coen-Brüder
>>Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?

Gerade das Ungesagte erhält großes Gewicht

Und um zu beratschlagen, wie man damit umgehen soll. Einfach den Mund halten? Bleiben und die Auseinandersetzung suchen? Oder abhauen? Nichts davon wäre leicht – nicht in dieser Gemeinschaft, in der alle durch eine gemeinsame Vision geeint sind. "Die Aussprache" thematisiert auf eindringliche Weise die zerstörerische Kraft von Missverständnissen und unausgesprochenen Gefühlen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Vor allem zeigt der Film, wie stark Wahrnehmung und Interpretation von Aussagen die Realität formen. Figuren reden aneinander vorbei, hören selektiv zu oder verschweigen Entscheidendes aus Angst vor Verletzlichkeit. Dadurch entstehen Spannungen, die sich zunehmend verdichten.

Die Kameraarbeit und die ruhige Inszenierung verstärken diesen Eindruck, indem sie Blicke, Pausen und Zwischentöne betonen. Gerade das Ungesagte erhält großes Gewicht. Regisseurin und Drehbuchautorin Sarah Polley ("An ihrer Seite") inszenierte "Die Aussprache" nach einer gleichnamigen Romanvorlage von Miriam Toews, die ihrerseits von einer mennonitischen Kolonie in Bolivien inspiriert wurde.

Die Aussprache – Mo. 09.03. – ARTE: 21.50 Uhr

Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttauf spricht über seine Rolle im ZDF-Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion". Der beliebte Schauspieler erzählt von seiner Laufbahn, seinen Erlebnissen in der DDR und den Vorteilen beim "Traumschiff"-Dreh.
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der Russe ist einer, der Birken liebt": Kritik zur Romanverfilmung im ZDF mit Aylin Tezel
Identitätsdrama
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Autounfall und Not-Kaiserschnitt: Staffel-Endspurt von "Frühling" schockt mit krassen Bildern
Dramatisches Staffelende
Frühling: Leben oder nicht!
Bettina Zimmermann als kämpferische Tierärztin in ARD-Reihe
"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe"
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
„Bridgerton“: Ist Sophies Vater vielleicht doch ein anderer?
Neue Staffel
Yerin Ha in einem hellblauen Kleid auf dem roten Teppich.
„Bridgerton“: Sophie-Darstellerin Yerin Ha über Benedicts Red Flags
Erfolgsserie
Luke Thompson und Yerin Ha lachen.
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku
Motorsport-Mythos
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
Andrzej Wajdas filmische Aufarbeitung des Katyn-Massakers im Free-TV
Katyn-Massaker
Das Massaker von Katyn (2007)
Gigantischer Bergsturz in Blatten: ARTE zeigt die Gefahr schmelzender Gletscher
"Gletscher – Schmelzende Riesen"
Gletscher - Schmelzende Riesen
Pflege oder perfider Plan? Neuer ZDF-Film mit Désirée Nosbusch in ungewohnter Rolle
"In fremden Händen"
In fremden Händen
Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder los - Das sind die Gäste im März!
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
"Bodyguard": Der Klassiker mit Kevin Costner und Whitney Houston auf RTL Zwei
Romantik-Thriller
Bodyguard
Stanley Kubricks Meisterwerk: "Full Metal Jacket" im Free-TV
Ungeschminktes Vietnam-Drama
Full Metal Jacket
Darum ist die Nachfolge von Mechthild Großmann im Münster-"Tatort" nicht dauerhaft geklärt
Neue Staatsanwältin
Tatort: Münster
Im Video regnet es Blut: Reality-Star Bela Klentze schrieb "unbequemen" Friedens-Song
Musik und Frieden
Stairway to Violet
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Finnlands Geheimnis
Faszination Erde - mit Hannah Emde Finnland - Suche nach dem Glück
"Polizeiruf 110: Your Body My Choice": Alle Infos zum ARD-Krimi
Ethischer Konflikt
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung
Wahlabend in Bayern
Kommunalwahl in Bayern
"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt
Erfolgsshow
Wer stiehlt mir die Show?
Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell
Ein humorvolles Aufeinandertreffen
Meine Braut, ihr Vater und ich
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
Nachts kommen die Geister: Ist in Fukushima wieder Leben möglich?
Fukushima-Dokumentation
Fukushima - Im Schatten der Katastrophe
Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"
Episches Familiendrama
Legenden der Leidenschaft