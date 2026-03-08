Home News TV-News

"Der Russe ist einer, der Birken liebt": Kritik zur Romanverfilmung im ZDF mit Aylin Tezel

Identitätsdrama

"Der Russe ist einer, der Birken liebt": Kritik zur Romanverfilmung im ZDF mit Aylin Tezel

08.03.2026, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
In der Romanadaption "Der Russe ist einer, der Birken liebt" kämpft Aylin Tezel als Mascha mit ihrer Identität und Vergangenheit in Tel Aviv. Ein bewegendes Drama.
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Auf der Suche nach dem Baum: Die Romanadaption "Der Russe ist einer, der Birken liebt" erzählt die Geschichte von Mascha (Aylin Tezel).  Fotoquelle: ZDF/Christoph Köstlin
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Innig und leidenschaftlich: Elias (Slavko Popadić) und Mascha (Aylin Tezel) sind verliebt.   Fotoquelle: ZDF/Christoph Köstlin
Der Russe ist einer, der Birken liebt
In Israel angekommen, bestaunt Mascha (Aylin Tezel, links) das Land. Mit dabei ist ihre Affäre Tal (Yuval Scharf).   Fotoquelle: ZDF/Christoph Köstlin
 
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Mascha (Aylin Tezel) streift in Tel Aviv durch die Nacht.  Fotoquelle: ZDF/Christoph Köstlin
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Cem (Sohel Altan Gol) forscht bei seinem Besuch in Israel nach, was Mascha (Aylin Tezel) eigentlich beschäftigt.   Fotoquelle: ZDF/Christoph Köstlin

Ein Schicksalsschlag stürzt eine junge Frau in der Romanadaption "Der Russe ist einer, der Birken liebt" in die Krise. Aylin Tezel spielt in dem bewegenden Drama die Hauptrolle einer jungen Frau mit postsowjetischen jüdischen Wurzeln, die ein neues Leben in Tel Aviv beginnt.

ZDF
Der Russe ist einer, der Birken liebt
Drama • 10.03.2026 • 00:10 Uhr

Was heißt es, deutsch zu sein? Wann ist man jüdisch? Oder eine Frau? Identität ist das Schlagwort der Stunde, egal, ob es um Geschlecht und sexuelle Orientierung oder um kulturelle und nationale Zugehörigkeit geht. Nicht zuletzt die aktuellen Kriege Konflikte illustrierten in den letzten Jahren, wie wichtig neben politischen Interessen auch identitäre Themen sein können. Überaus aktuell erscheint darum ein Film wie "Der Russe ist einer, der Birken liebt", der nun im Zweiten wiederholt wird und sich ausführlich mit der brennenden Frage auseinandersetzt: Wer bin ich eigentlich? Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Olga Grjasnowa, begleitet die gelungene Romanadaption eine junge Frau mit jüdischen und postsowjetischen Wurzeln, die nach einem schweren Schicksalsschlag in eine Krise stürzt und ein neues Leben in Tel Aviv beginnt.

Aylin Tezel, vielfach prämiert unter anderem für die Serie "Unbroken", verkörpert die junge Mascha. In den 90er-Jahren mit ihren Eltern vor dem Bürgerkrieg in Aserbaidschan geflohen und nach Deutschland gekommen, lebt sie nun ein ziemlich glückliches Leben. Mit ihrem Freund Elias (Slavko Popadić) ist sie gerade zusammengezogen, mit ihren weltoffenen Freunden geht sie gerne feiern – und einer angehenden Karriere als begabter Dolmetscherin steht bei ihr, die fünf Sprachen fließend spricht, auch nichts im Weg.

Derzeit beliebt:
>>"Polizeiruf 110: Your Body My Choice": Alle Infos zum ARD-Krimi
>>Autounfall und Not-Kaiserschnitt: Staffel-Endspurt von "Frühling" schockt mit krassen Bildern
>>"Wochenendrebellen": Kritik zum emotionalen Film mit Florian David Fitz
>>"Der Club der singenden Metzger": Alle Infos zur Romanverfilmung in der ARD

Doch dann ändert sich alles. Elias wird durch eine zunächst harmlos wirkende Fußballverletzung zum Pflegefall – und Maschas Alltag zerfällt mehr und mehr. Als ihr Freund plötzlich stirbt, stürzt ihre Welt endgültig zusammen. Nichts ist mehr wie vorher. Doch Mascha begegnet der Lebenskrise mit neuem Mut: Kurzerhand fliegt sie nach Israel, um in Tel Aviv ein neues Leben zu beginnen. Es warten wilde Partys, neue Lieben, gutes Essen – aber auch all die Widersprüche des jüdischen Staates, die Mascha bei der Suche nach Identität und beim Bewältigen ihrer traumatischen Vergangenheit begleiten.

"Du siehst nicht jüdisch aus, aber auch nicht deutsch"

Regisseurin Pola Beck inszeniert ihr Drama, das 2022 beim Filmfest München Premiere feierte, nicht als lineare Erzählung, sondern in assoziativen Sprüngen und Rückblicken. Weil das Publikum jederzeit Maschas Schicksal erahnt, wird die Handlung zur Nebensache. Vielmehr geht es um die großen Fragen: Wer ist deutsch, wer ist russisch? Was ist jüdische Identität? "Du siehst nicht jüdisch aus, aber auch nicht deutsch", attestieren die neuen Freunde in Tel Aviv – "Wie sieht eine Deutsche aus?", fragt Mascha zurück. Auf ihrem emotionalen Trip durch die Clubs und Betten der Mittelmeermetropole lernt sie nicht nur das Land, sondern auch eine neue Liebe kennen: eine ebenso selbstbewusste wie toxisch anmutende Frau namens Tal (Yuval Scharf), die Mascha auf wilde Fahrten durch die Wüste mitnimmt und mit ihr Maschinengewehrschießen übt. Militärwaffen als israelische Normalität.

Überhaupt nähert sich der Film, der vor dem Massaker der Hamas erschien, brisanten Themen, die den jüdischen Staat seit seiner Gründung prägen. "Alles in Israel ist politisch", erklären die jungen Tel Aviver Mascha, "sogar wenn du aufs Klo gehst". "Alle denken, die ganze Welt hasst uns. Nur darüber sind wir uns einig: Die Welt hasst Juden", fügen die hippen Freunde augenzwinkernd an.

"Warum bist du so deutsch?"

Doch was ist das eigentlich, dieses Jüdischsein, fragt sich Mascha mehr und mehr. In der Synagoge, an der Klagemauer, im säkularen Nachtleben stößt Mascha auf Konflikte, die zuvor tief in ihrem Inneren verborgen schienen. Welche Rolle spielt dieses seltsame Land dabei? Abtastend und bisweilen humorvoll beleuchtet der Film das komplexe deutsch-jüdisch-israelische Verhältnis. "Es kostet viel, aus Deutschland anzurufen", belehrt Mascha an einer Stelle – "Das ist die Strafe für den Holocaust", lacht ihr Gesprächspartner.

Was sie eigentlich in Israel mache, fragt ihr bester Freund Cem (Sohel Altan Gol), als er sie besucht. Auch Tal will das wissen. "Das Wetter ist besser. Und der Humus", antwortet Mascha trotzig. Sex und Partys vertreiben nicht nur die Trauer, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Bürgerkriegstrauma, das sie als Kind prägte. Doch die Vergangenheit und das Leben in Deutschland holen die junge Frau bald ein. Ebenso die wichtige und verdrängte Frage nach der Identität: "Warum bist du so deutsch?", stichelt der migrantischstämmige und schwule Cem – "Danke", erwidert Mascha nur.

Getragen wird "Der Russe ist einer, der Birken liebt" von der herausragenden Performance Alyin Tezels, die das innere Brodeln und die Zerrissenheit ihrer Figur stets auf den Punkt zu bringen versteht. Ohne verkrampft symbolisch sein zu wollen, bündeln sich in der zweifelnden Jüdin hochaktuelle wie zeitlose historische, psychologische und politische Fragen.

Der Russe ist einer, der Birken liebt – Mo. 09.03. – ZDF: 00.10 Uhr

Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Til Schweiger war zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“. Doch statt Begeisterung sorgte sein Verhalten bei vielen Zuschauern für Verwunderung.
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
Spionage-Roadmovie
The Veil
"Mordufer": Darum geht's in der ZDF-Krimiserie mit Franziska Weisz
Frauenduo am Bodensee
Mordufer
Bettina Zimmermann als kämpferische Tierärztin in ARD-Reihe
"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe"
Zwei Frauen für alle Felle - Pferdeliebe
"Taunuskrimi"-Star kandidiert für den Münchner Stadtrat
Schauspieler in der Politik
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Finnlands Geheimnis
Faszination Erde - mit Hannah Emde Finnland - Suche nach dem Glück
"BR24 Kommunalwahl": Alle Infos zu der Übertragung
Wahlabend in Bayern
Kommunalwahl in Bayern
"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt
Erfolgsshow
Wer stiehlt mir die Show?
Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell
Ein humorvolles Aufeinandertreffen
Meine Braut, ihr Vater und ich
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Nachts kommen die Geister: Ist in Fukushima wieder Leben möglich?
Fukushima-Dokumentation
Fukushima - Im Schatten der Katastrophe
Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"
Episches Familiendrama
Legenden der Leidenschaft
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
Tanzdrama bei RTL
Anna-Carina Woitschack
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Der Manga-Hype geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"One Piece", Staffel zwei
Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"
Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Was war da los?
Thomas Anders
Simone Thomalla packt aus: Ohne diesen Film hätte es Tochter Sophia nicht gegeben!
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Vierte Staffel von "The White Lotus": Diese neuen Stars ergänzen den Cast
Starbesetzter Urlaub
Vincent Cassel
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft
Gitarrenauktion
David Gilmore
Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
Karrierewechsel
Franziska Weisz im Interview