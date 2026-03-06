Home News TV-News

Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“

06.03.2026, 11.41 Uhr
Til Schweiger war zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“. Doch statt Begeisterung sorgte sein Verhalten bei vielen Zuschauern für Verwunderung.
Tom Wlaschiha (links) und Til Schweiger traten am Mittwoch in der ARD-Show "Wer weiß denn sowas?" an. Letzterer hinterließ dabei einen seltsamen Eindruck.  Fotoquelle: ARD / NDR / UFA SHOW & FACTUAL / Morris Mac Matzen

Doppelte Hollywood-Prominenz bei "Wer weiß denn sowas?": Am Mittwochabend hatten die Teamkapitäne der ARD-Show, Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring, namhafte Mitspieler. Mit Tom Wlaschiha ("Game Of Thrones") und Til Schweiger gastierten gleich zwei international erfolgreiche Schauspieler in der beliebten Vorabendshow. Doch gerade Letzterer sorgte beim TV-Publikum für große Irritationen.

Eine großartige Interaktion mit seinem Teamkameraden Möhring ließ Schweiger nämlich nicht zu. Statt ausführlichen Absprachen entschied Möhring teilweise sogar alleine. "Das hätte Wotan auch alleine schaukeln können", merkte ein Zuschauer in der Instagram-Kommentarspalte an, Schweiger wirke "sehr desinteressiert, gelangweilt und wortkarg". Noch deutlicher wurde ein anderer Zuschauer, der den "Manta, Manta"-Star gar als "unausstehlich" wahrnahm: "Redet nicht, klatscht nicht, dreht sich nicht einmal um, wenn jemand die Frage für ihn beantwortet."

Zuschauer wundern sich über Til Schweigers Verhalten

Ein anderer wunderte sich über die Gästeauswahl der ARD: "Wieso wurde so jemand eingeladen?" Einer weiteren Zuschauerin entging Schweigers passives Verhalten ebenfalls nicht: "Til ist nicht anwesend ... was ist da los?" Derweil witzelte ein anderer Fan bei Instagram: "So hart hat Wotan noch nie gearbeitet in der Sendung." Doch aller Einsatz war am Ende umsonst: Tom Wlaschiha und Bernhard Hoëcker entschieden die Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" für sich.

Auch am Freitag wird "Wer weiß denn sowas?" zur gewohnten Uhrzeit im Ersten ausgestrahlt. Um 18 Uhr empfängt Kai Pflaume neben den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring auch zwei Star-Gäste im Studio. Dieses Mal stellen sich Moderator Joko Winterscheidt und seine Kollegin Katrin Bauerfeind den kuriosen Fragen der ARD-Show.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
