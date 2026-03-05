Home News TV-News

"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl

Psychologen in Gefahr

05.03.2026, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Im zweiten "Salzburg-Krimi" mit Fritz Karl als Thomas Meiberger werden Psychologen entführt und Puppen hinterlassen. Was treibt den Täter an? Und ist Meiberger selbst in Gefahr?
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Kurz nachdem der Psychologe Roland Meier entführt wurde, finden dessen Kinder hinter dem Haus eine Marionette, die ihrem Vater nachempfunden wurde. Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) versucht, durch seine Vorgehensweise mehr über das Denken des Täters herauszufinden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
In ihrem zweiten gemeinsamen Fall versuchen Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl, Mitte), Hauptkommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und deren Kollege Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) herauszufinden, warum mehrere Psychologen entführt wurden. Sind noch weitere Menschen in Gefahr?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Eine Spur führt den Kriminalpsychologen Thomas Meiberger (Fritz Karl, rechts) zu dem Marionettenbauer Hans Neumeier (Clemens Aap Lindenberg). Steckt er hinter den Entführungen? Nein. Aber er kann einen wichtigen Hinweis liefern, der Aufwind in die Ermittlungen bringt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Bei der Befragung der Ehefrau (Friederike Linke, vorne) des entführten Psychologen Roland Meier zeigen Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) und Kommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) ihr das Foto eines weiteren Opfers.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Patrick Meiberger (Lino Gaier, links) ist nicht gut auf seinen Vater Thomas (Fritz Karl) zu sprechen. Dass der Kriminalpsychologe nun auch noch an der Uni doziert, an der er schon länger studiert, bringt für Patrick das Fass zum Überlaufen, es kommt zum Streit.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Mit seinen unorthodoxen Unterrichtsmethoden eckt Meiberger (Fritz Karl) bei der Unileitung an. Dass die Dekanin der Lehranstalt, Andrea Breuer (Anna Loos), seine heimliche Freundin ist, sorgt auch privat für Probleme.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Warum hinterlässt der gesuchte Serientäter an den Orten seiner Entführungen Marionetten, die aussehen wie das jeweilige Opfer? Kriminalpsychologe Meiberger (Fritz Karl) versucht sich in den Kopf des Kidnappers zu versetzen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig

Geht im Krimi ein Serientäter um, ist eine der Kernfragen bei der Ermittlungsarbeit stets: Welche Verbindung besteht zwischen den Opfern? In "Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden" (Regie: Till Franzen, Buch: Peter Koller) am Donnerstagabend im Ersten ist die Gemeinsamkeit von Anfang an offensichtlich: Alle vier Entführten sind Psychologen. So wie Thomas Meiberger (Fritz Karl).

ARD
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden"
Kriminalfilm • 05.03.2026 • 20:15 Uhr

Der forensische Psychologe hat gerade als Dozent an der Salzburger Uni angefangen, mit deren Dekanin (Anna Loos) er eine heimliche Liebesbeziehung unterhält. Obendrein ist sein Sohn Patrick (Lino Gaier) auch noch einer seiner Studenten, sehr zu dessen Unmut. Und auch mit seinen unorthodoxen Lehrmethoden eckt Meiberger bereits mit seiner ersten Vorlesung an. Viel Zeit zum Unterrichten bleibt ihm ohnehin nicht, Hauptkommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und ihr Kollege Ganslinger (Franz Josef Danner) brauchen seine Hilfe: An den Orten der Entführungen wurden Marionetten mit den Konterfeis der Opfer gefunden.

Ist Meiberger im Visier des Entführers?

Was geht im Kopf des Täters vor, was ist sein Motiv? Schlechte Erfahrungen mit Psychologen? Während Meiberger, Ganslinger und Grünwald nun Angehörige der Opfer befragen und versuchen, den Entführer zu analysieren, ahnen sie nicht, dass dieser jedes ihrer Worte mithört. Wenig später ruft er Meiberger sogar an: Nicht mit ihm stimme etwas nicht, wie die Ermittler zu glauben scheinen, sondern mit der Welt stimme etwas nicht.

Was genau, möchte Meiberger wissen? "Alles zu seiner Zeit", vertröstet der Anrufer drohend und legt auf. Was hat er vor, hat er weitere Opfer im Visier? Ist Meiberger womöglich selbst in Gefahr? Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

"Der Salzburg-Krimi: Am seidenen Faden" lief in Österreich bei ServusTV bereits im November unter dem Titel "Meiberger – Der Marionettenmörder" als zweite Spielfilm-Fortsetzung der drei Staffeln umfassenden Serie "Meiberger – Im Kopf des Täters" (2018 bis 2020). Ob und wann es weitergeht mit der ServusTV/ARD-Reihe, dürfte vom Quotenerfolg der beiden aktuellen Krimis abhängen. Die Chancen dürften alleine dank Publikumsliebling Fritz Karl aber bestens stehen.

"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden" – Do. 05.03. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

