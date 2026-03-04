Home News TV-News

ARD zeigt „Ungeschminkt“ mit Adele Neuhauser: Darum geht es im Film über Transidentität

"Ungeschminkt"

Zurück ins Dorf der Vergangenheit: Adele Neuhauser stellt sich ihren Dämonen

04.03.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
In der Dramedy "Ungeschminkt" kehrt Adele Neuhauser als transidente Frau in ihr Heimatdorf zurück, um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Einfühlsam und bewegend.
"Ungeschminkt"
Josefa (Adele Neuhauser) kehrt nach 35 Jahren in ihr Heimatdorf zurück, das sie einst als Josef (Riccardo Campione) verlassen hatte. Dass sie eine Frau ist, wusste sie schon ihr ganzes Leben.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Josefa (Adele Neuhauser, vorne) wird von den engstirnigen Wirtsleuten Bine und Hubsi (Luise Kinseher und Stefan Merki) ihres Heimatdorfes argwöhnisch beäugt.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Josefa (Adele Neuhauser) wagt den Weg zurück in "die Hölle". Denn das waren ihr Elternhaus und ihr Heimatdorf für sie, damals, als sie noch der Bauernsohn Josef - aber in Wahrheit schon immer die Bauerntochter Josefa - war.   Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Früher waren Petra (Eva Mattes, links) und Josefa (Adele Neuhauser), damals noch Josef, verheiratet, heute können sie Freundinnen sein, auch wenn das noch einiges an Arbeit bedeutet. Josefas Mann (Matthias Matschke) versteht nicht, wieso sie nicht mit ihm zurück nach München kommt.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Antonia (Hayal Kaya, links) ist ihrer besten Freundin Josefa (Adele Neuhauser) in deren Heimatdorf nachgereist.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Josef (Riccardo Campione) verlässt sein Elternhaus und sein Heimatdorf, um endlich als Josefa leben zu können.   Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Ende der Achtzigerjahre gibt es immer wieder Streit zwischen Josef (Riccardo Campione, rechts) und seinen Eltern Gertrud (Katrin Filzen) und Franz-Josef (Michael A. Grimm).  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Magnus (Matthias Matschke) hat seine Frau Josefa (Adele Neuhauser) immer unterstützt. Dass sie in ihre alte Heimat fahren möchte, aus der sie einst vertrieben wurde, kann er nicht nachvollziehen.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Ganz starke Szene: Nach 35 Jahren treffen Josefa (Adele Neuhauser) und ihr bester Freund Blume (Ulrich Noethen) wieder aufeinander. Es ist ein emotionales Wiedersehen - und doch auch mit Vorwürfen verbunden.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg
"Ungeschminkt"
Wie in alten Zeiten und doch ganz anders: Josefa (Adele Neuhauser, links) mit ihrem besten Freund Norbert Blume (Ulrich Noethen) und Exfrau Petra (Eva Mattes). Die drei haben vieles aufzuarbeiten und befinden sich auf einem guten Weg.  Fotoquelle: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg

Sensiblen Themen nähert man sich im deutschen Fernsehen oft vorsichtig humorbefreit. Dass es auch anders und vor allem unterhaltsam geht, zeigte Adele Neuhauser zuletzt in ihren Filmen "Faltenfrei" und "Ungeschminkt": Gemeinsam mit Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée überzeugte die beliebte Darstellerin mit einem gelungenen Mix aus Dramedy und Gesellschaftskritik. Nach dem Erfolg der ersten Komödie, die sich 2021 den Schönheitswahn der Beauty-Branche vorknöpfte, plante das Trio sogleich eine lose Reihe mit demselben Team. 2024 Jahr folgte mit "Ungeschminkt" dann ein nicht minder eindrücklicher Blick auf Transidentität, den das Erste nun wiederholt, bevor eine Woche später mit "Makellos" der neue, dritte Film der Reihe TV-Premiere feiert.

ARD
Ungeschminkt
Dramödie • 04.03.2026 • 20:15 Uhr

In "Ungeschminkt" verkörpert Neuhauser die 60-jährige Josefa, die schon immer wusste: Sie ist eine Frau. Geboren wurde sie jedoch als Josef auf einem bayerischen Bauernhof. Es gibt triftige Gründe dafür, dass Josefa vor 35 Jahren aus ihrem Elternhaus floh und nicht mehr zurückblickte. Bis jetzt. Nach dem Tod ihrer Eltern beschließt sie, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Unterstützt von ihrer Freundin Antonia (Hayal Kaya) und gegen den Rat ihres Mannes Magnus (Matthias Matschke) fährt Josefa zurück "in die Hölle", nach Distelfing.

LGBTQI+-Themen im Kino: Realität und Herausforderungen

Die blöden Kommentare lassen nicht lang auf sich warten. Josefa kennt sie alle, die transphoben Sprüche, ob beabsichtigt verletzend oder nicht. Der Film spiegelt hier die Realität, viele Menschen fühlen sich von LGBTQI+-Themen überfordert. Ein kluger Schritt war es, beim Thema Transidentität eine Sensitivity-Beraterin für den Film ins Boot zu holen. Ihr Ziel sei, "die Darstellung von trans Personen so authentisch und so wenig klischeehaft wie möglich zu gestalten", erklärt Julia Monro.

Die wichtigen Menschen aus Josefas Vergangenheit aber sind ohnehin andere: Blume (Ulrich Noethen) und Petra (Eva Mattes), der beste Freund sowie die Exfrau von Josef(a), die von ihr ebenfalls zurückgelassen wurden, ohne Erklärung. Es gibt viel aufzuarbeiten für das Trio – das man nicht besser hätte besetzen können.

Schockierende Einblicke: Mobbing und Ausgrenzung hinter den Kulissen der „Wilden Kerle“
Nick Romeo Reimann, bekannt aus "Die wilden Kerle", gibt in einer ARD-Doku Einblicke in die Herausforderungen des Kinderstar-Lebens. Er berichtet von Kälte und Ablehnung am Set und wie diese Erfahrungen sein Leben prägten. Auch andere Kinderstars wie Jimi Blue Ochsenknecht und Luna Jordan teilen ihre Erlebnisse.
Ex-Kinderstar packt aus
"Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs"

Josefas erste Begegnung mit Blume ist auch schauspielerisch eine der stärksten Szenen des Films, in der sich Neuhauser, wie sie sagt, "total fallen lassen konnte durch die tiefe Emotionalität von Uli Noethen": Blume erblickt Josefa, stutzt kurz und nimmt sie dann fest in die Arme, ohne Worte, glücklich, während Josefa Tränen der Erleichterung über die Wange rinnen.

Adele Neuhauser zeigt ihre vielleicht stärkste Rolle

Schwerer macht es ihr da Petra, die zunächst nicht mit Josefa reden möchte. Zu tief sitzen Wut und Schmerz der verlassenen Ehefrau, die mit dem Verlust und der Schmach im Dorf weiterleben musste. Als Petra schließlich doch zum Gespräch bereit ist und Josefa alles Ungesagte entgegenbrüllt, wird dieser erst klar: Nicht nur sie war damals unglücklich.

Warum die zwei neuen "Großstadtrevier"-Folgen gar nicht neu sind
Das "Großstadtrevier" kehrt zurück. Aber zunächst mit zwei alten Folgen, die jedoch noch niemand gesehen hat. Klingt komisch? Ist aber so.
NDR-Kultserie
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war

"Wie sehr kann man jemandem verzeihen, den oder die man liebt? 'Ungeschminkt' ist ein Film über die Kraft der Liebe geworden", sagt Regisseur Dirk Kummer. "Und darüber, dass es Mut braucht, so zu leben, wie man leben will." Es ist aber eben auch ein Film über das hochsensible Thema Transidentität.

Adele Neuhauser ist eine Wucht und "Ungeschminkt" ein starker, wichtiger Film. Auch wenn 90 Minuten womöglich zu wenig sind, um die schwierige Aufarbeitung von Konflikten dieses Ausmaßes wirklich glaubwürdig zu erzählen. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Denn die Botschaft, die ist klar: "Wir müssen aufhören, uns gegenseitig Leid zuzufügen", wie es Neuhauser im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau ausdrückte.

Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Seit Jahrzehnten im TV präsent, doch privat bleibt der Moderator zurückhaltend. Einzelne Einblicke zeigen einen überraschend bodenständigen Alltag.
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate

Mit kritischen Botschaften kommt eine Woche später unter dem Titel "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks" auch der neue Film des Kreativ-Trios daher: Im dritten Teil der losen Reihe, in der Neuhauser immer in anderer Rolle zu sehen ist, spielt sie eine Frau, die ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Hilfe eines Callboys entfliehen will. Das Erste zeigt den wieder von Dirk Kummer nach einem Drehbuch von Uli Brée inszenierten Film in Erstausstrahlung am Mittwoch, 11. März, um 20.15 Uhr.

Ungeschminkt – Mi. 04.03. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

