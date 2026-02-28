"Carolin Kebekus – Shesus": Das Programm der Künstlerin in der ARD

Die ARD zeigt unter dem Titel "Carolin Kebekus – Shesus" eine Aufzeichnung des gefeierte Bühnenprogramms der 45-jährigen Komikerin aus Bergisch-Gladbach. Mit dem Solo, das bereits Säle in Deutschland, Österreich und der Schweiz füllte, präsentiert Carolin Kebekus einen ebenso provokanten wie pointierten Rundumschlag zu gesellschaftlichen und feministischen Themen. Und sie tut das, wie man das von ihr gewohnt ist, scharfzüngig, persönlich und kompromisslos.

Von der alltäglichen Doppelmoral In "Shesus" inszeniert sich Carolin Kebekus als "Hohepriesterin des Humors", wie es bei der ARD heißt. Mit ihren oft überraschenden Pointen verbindet sie große Unterhaltung mit klarer Haltung. Über rund 90 Minuten spannt Kebekus den Bogen von autobiografischen Erlebnissen bis zu grundsätzlichen Fragen von Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Doppelmoral.

Thematisiert werden unter anderem "Frauenbilder und Doppelmoral". Außerdem geht es um Schwangerschaft und ums Gebären, ums Muttersein, ums Stillen in der Öffentlichkeit sowie um die leider oft unausweichlichen Hasskommentare, die die Komikerin aus dem Netz fischt. Kebekus nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, benennt Missstände deutlich und verleiht ihren Beobachtungen mit Humor und Ironie Schärfe.

Carolin Kebekus – Shesus – Sa. 28.02. – ARD: 23.40 Uhr

