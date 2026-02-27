Home News TV-News

"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab

Energiegesetzkritik

"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab

27.02.2026, 10.25 Uhr
von Franziska Wenzlick
Energieberater Lennart Feldmann äußert im ARD-"Morgenmagazin" Kritik am neuen Heizungsgesetz der Regierung. Er sieht es sowohl aus Sicht des Klimaschutzes als auch in Bezug auf mögliche Kostenfallen für Verbraucher als fragwürdig an.
ARD-"Morgenmagazin"
Energieberater Lennart Feldmann kritisierte im ARD-Moma das neue Heizungsgesetz.  Fotoquelle: ARD

Die Reform des Gebäudeenergiegesetzes hält Lennart Feldmann für kritikwürdig. Im "Morgenmagazin" der ARD nannte der Energieberater "das Ganze tatsächlich eine Mogelpackung". Man sehe "erst mal eine schöne Hülle", stellte der Sprecher des Bundesverbandes Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker in der Sendung vom Donnerstag fest.

"Wir hören Wörter wie Technologieoffenheit, Entscheidungsfreiheit, Pragmatismus. Das sind alles Wörter, die ich unterstütze", betonte Feldmann. "Wenn wir dann aber mal hinter diese Fassade schauen, dann muss ich sagen: Aus Sicht des Klimaschutzes ist das mehr als fragwürdig, was da gerade verabschiedet wird. Und auf der anderen Seite kann es auch eine Kostenfalle für die Verbraucherinnen und Verbraucher sein – und das muss ich als Energieberater natürlich kritisieren."

Exerpte kritisiert "Ammenmärchen" der Grüngasquote

Besonders skeptisch sieht der Experte die sogenannte Grüngasquote. Ab 2029 sollen Öl- und Gashändler dazu verpflichtet werden, einen Mindestanteil klimafreundlicher Öle oder Gase – etwa Wasserstoff oder Biomethan – beizumischen. Allein: "Grüne Gase sind gar nicht in der Verfügbarkeit vorhanden, wie dieses Gesetz es gerade suggeriert", beanstandete Feldmann das "Ammenmärchen" der Quotenlösung. "Und wir wissen gar nicht, wie sich die Kosten von diesen grünen Gasen zukünftig entwickeln." Es handle sich um ein "komplexes Thema, das tendenziell eher teuer wird", mahnte er.

Derzeit beliebt:
>>Sängerin Pink meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort: "Ich wusste nichts davon"
>>Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
>>„Terra X History“ analysiert Donald Trumps radikalen Umbau der USA
>>Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin

Positiv bewertete Feldmann die Pläne von Union und SPD, die bisherige Förderung des Umstiegs auf eine klimafreundliche Heizung bis mindestens 2029 beizubehalten. "Planungssicherheit, das brauchen wir", befand der Energieberater. Grundsätzlich empfehle er, sich beim Thema Heizen mit den jeweiligen persönlichen Ansprüchen auseinanderzusetzen: "Nicht nur jedes Haus, sondern auch jeder Eigentümer, jede Eigentümerin ist individuell – von der Interessenslage und vom Geldbeutel her."

Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Private Einblicke in Gil Ofarims Leben: Wie und wo wohnt der Dschungel-König? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Und wie steht es um die Frauen?
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer
"Achtung Abzocke aktuell"
Achtung Abzocke aktuell
Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
Ein politischer Balanceakt
ARD"-Morgenmagazin"
"überlegt, wie man unsere Leichen beseitigt": Axel Milberg in Lebensgefahr bei ARD-Dreh
Gefährliche Dreharbeiten
ARD zeigt Umweltthriller mit Axel Milberg zur Klimakonferenz
"Verschollen"
"NANO Doku: Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?": Alle Infos zur Reportage
Energieinnovationen
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
ZDF-Moderator geht wegen Rentengesetz hart mit Bärbel Bas ins Gericht
Rentenreform
Grünen-Fraktionschefin attackiert CDU/CSU und SPD
"gebrochenes Wahlversprechen"
SPD fordert AfD-Verbot: CDU warnt vor voreiligen Entscheidungen
Bekannte Forderung
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Nach dem Serientod von Kult-Ermitter Jan Maybach geht "SOKO Leipzig" bedrückend weiter
Abschiedstränen
"SOKO Leipzig: Was bleibt 2"
Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
145 Tage Angst und Empathie: Heino Ferch als Ermittler im "Fall Mirco"
"Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht"
"Ingo Thiel - Ein Kind wird gesucht"
Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
Influencer, Schauspielerinnen, Popstars: "Let's Dance" startet mit großer Kennenlernshow
"Let’s Dance"
"Let's Dance"
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Five Nights at Freddy's 2"
Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram
"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge
Inka Bause
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht
So wohnt er
Hans Sigl lächelt.
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
RomCom-Premiere für Iris Berben und Heiner Lauterbach: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Romantische Komödien
Ein fast perfekter Antrag
Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden
Monster-Allianz
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Skandal um "Scream 7"-Darstellerin: Bei diesem Cancel-Fall ermittelte sogar das FBI
Kontroversen um Scream 7
Scream VI