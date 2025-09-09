Home News Star-News

„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter

Politik-Panne

„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter

09.09.2025, 15.09 Uhr
von Gianluca Reucher
Gloria-Sophie Burkandt blamiert sich in der ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" mit Politikfragen. Besonders die Abkürzung der SPD wird zum Stolperstein für die Tochter von Markus Söder.
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt steht bei einer SPD-Frage ziemlich auf dem Schlauch.  Fotoquelle: ProSieben

Ausgerechnet die Politik-Fragen werden ihr zum Verhängnis: Nachdem Gloria-Sophie Burkandt bereits in der ersten Folge des neuen ProSieben-Formats "Deutschlands dümmster Promi" ein Foto von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl nicht erkannt hatte, blamierte sich die 26-Jährige in der zweiten Folge bei der Abkürzung der Partei SPD.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt blamiert sich erneut

"Sozialdemokratische Partei!", war die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) anfangs noch nah dran. Dann wurde sie zunehmend unsicherer: "Sozial Deutsche ...? Sozialdemokratische Partei?" Überzeugt rief sie schließlich: "Äh, bin ich blöd! Soziale Partei Deutschlands!" Doch Moderator Christian Düren konnte nur feststellen: "Das wird immer falscher." Völlig von der Rolle probierte es Burkandt noch mit der "Sozialen Partei der Demokratie" und gestand: "Jetzt bin ich total durcheinander!"

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wäre es gewesen. "Ja, die SPD ist nicht meine Partei, sorry!", zeigte sich die Söder-Tochter nach der Auflösung zwar schlagfertig, ärgerte sich aber Backstage über ihren erneuten, einfachen Fehler. Jetzt hat sich Burkandt nach der Ausstrahlung der zweiten Folge zu Wort gemeldet und über ihren TV-Auftritt gesprochen.

Mario Basler springt Gloria-Sophie Burkandt zur Seite

Gegenüber der "Bild" verrät Gloria-Sophie Burkandt: "I'm not Miss Perfect. Schule hat mir nie Spaß gemacht. Ich habe dafür mein Studium geliebt." Nach ihrem Abitur in München hat sie ein duales Studium der Wirtschaftswissenschaften bei einem internationalen Industriekonzern absolviert und mit dem Master-Abschluss vollendet. 2023 begann sie außerdem in New York mit dem Modeln und Schauspiel zu studieren. So schaffte sie es beispielsweise auf das Cover der türkischen Ausgabe der "Vogue".



TV-Erfahrung hat die Söder-Tochter allerdings kaum – und scheint sich ihre Aussetzer daher auch wenig zu Herzen zu nehmen. Der ehemalige Fußball-Profi Mario Basler, der ebenfalls bei "Deutschlands dümmster Promi" schon mehrfach kräftig daneben gehauen hat, verteidigt seine Show-Kollegin in der "Bild": "Ich bin in so einigen Formaten unterwegs, da lernt man viele Leute kennen, jeder spielt so seine Rolle. Gloria war eine Nette, ein bisschen aufgeregt. Sie hat ja noch nicht so viel im TV erlebt. Da kann man auch mal jemanden nicht erkennen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

