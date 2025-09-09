Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr

Es ist der große Dauerbrenner am Montagabend bei RTL und verspricht immer eine Top-Quote – doch wenn "Wer wird Millionär?" und Günther Jauch in der Sommerpause aussetzen, hat der Privatsender ein Problem. Denn der Versuch, die Zeit ohne das Kult-Format mit einer neuen Quiz-Show zu überbrücken, scheint schon schnell vollkommen gescheitert zu sein.

Eines der unbeliebtesten Formate im RTL-Abendprogramm So hat die neue RTL-Sendung "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" um Moderator Steffen Hallaschka auch bei ihrer zweiten Ausgabe enttäuscht. Schon die Premiere konnte das Publikum kaum für sich gewinnen, jetzt zeigen die Zahlen von Folge zwei mit 1,15 Millionen Zuschauenden deutlich nach unten, wie "DWDL.de" berichtet. Ein Rückgang von über 100.000 Fans im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Auftakt – und das frühe Scheitern der neuen Quiz-Show?

Bereits in der ersten Woche machten die knapp über sechs Prozent in der werberelevanten Zielgruppe "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" zu einem unterdurchschnittlichen RTL-Starter – und zu einem der unbeliebtesten Formate im Abendprogramm des Privatsenders.

Die Primetime am Montag ohne Günther Jauch? Für RTL weiterhin eine bislang unüberwindbare Hürde. Immerhin müssen Fans und Sender nicht mehr lange auf "Wer wird Millionär?" verzichten. Am 15. September kehrt die Kult-Show mit einer neuen Folge zurück.

