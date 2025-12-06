Home News TV-News

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Letzter Auftritt von Gottschalk

"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"

Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL

06.12.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Thomas Gottschalks letzte TV-Show mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch verspricht einen unvergesslichen Abend voller Improvisation und Überraschungen. RTL plant eine neue Ära.
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Naht der gemeinsame Abschied von "Denn sie wissen nicht, was passiert"? Günther Jauch (links), Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, der seinen Ausstieg bereits angekündigt hatte, präsentieren die 48. Ausgabe ihrer Anarcho-Show.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Als Thomas Gottschalks Abschied von der großen TV-Bühne war diese Sendung schon länger angekündigt worden: Zum letzten Mal wollte der legendäre Entertainer an der Seite von Barbara Schöneberger und Günther Jauch in der gemeinsamen RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" auftreten. Doch nach zwei rätselhaften Gala-Auftritten und seiner öffentlich gemachten Krebsdiagnose war unklar, ob der 75-Jährige die traditionell überlange Livesendung überhaupt bewältigen können würde. Auf Nachfrage der Agentur teleschau stellte RTL klar, dass die finale Ausgabe der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" – so der Untertitel – "wie geplant" stattfinden werde.

RTL
Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Unterhaltung • 06.12.2025 • 20:15 Uhr

"Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern", heißt es vonseiten eines Sprechers. Und weiter: "Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite."

Verabschieden sich auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger?

Seit 2018 sorgten Schöneberger, Jauch und Gottschalk mit ihrer Samstagabendshow für anarchisch-charmante Unterhaltung, samt spontaner Improvisation, ohne Vorbereitung und mit einem Sendeschluss weit nach Mitternacht. Nun empfangen die drei Fernsehlegenden nach fast 50 Ausgaben also zur letzten gemeinsamen Sendung bei RTL. Vieles deutet darauf hin, dass sich neben Gottschalk auch seine beiden Mitstreiter verabschieden. Nie war das Motto der Show jedenfalls präsenter als an diesem Abend.

"Wenn der Papst jünger ist als ich, ist die Sache gelaufen – und das ist jetzt so": So hatte Thomas Gottschalk seinen Ausstieg aus der Impro-Show mit Anspielung auf Leo XIV. bereits im Frühjahr angekündigt. Dass er nicht der einzige bleiben würde, war zu erahnen, schließlich funktionierte die "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" vor allem aufgrund der unnachahmlichen Dynamik des Trios. Und so tönte es aus der Gerüchteküche: Auch für Jauch und Schöneberger soll nach der Nikolaus-Ausgabe Schluss sein. RTL wollte das weder bestätigen noch dementieren: "Zu den Spekulationen äußern wir uns nicht", ließ der Sender wissen – und verwies einfach auf die Show, zu deren Konzept die Überraschung ja nun mal gehört.



Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Thomas Gottschalk verabschiedet sich von der Bühne. Mit 75 Jahren sagt der Entertainer, der als Gesicht der Samstagsabend-Unterhaltung galt, "Tschüss" zum Showgeschäft.
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk

RTL plant bereits die Zukunft ohne Thomas Gottschalk

Unklar ist angesichts Gottschalks Erkrankung, wie die finale 48. Ausgabe der Sendung genau abläuft. Wie gewohnt wird das Unvorhersehbare wohl zum Konzept erhoben, werden die drei Entertainment-Urgesteine live improvisieren. In den bisherigen Shows stand vor Beginn noch nicht fest, wer moderiert. Geprobt wird im Vorfeld nicht, auch die prominenten Gäste und das Motto der Sendung sind den drei Gastgebern unbekannt. Fraglich ist auch, inwieweit die drei das Ende der Show bis weit nach Mitternacht ausreizen.

Schon eine Woche später, am 13. Dezember, 20.15 Uhr, ist jedenfalls eine neue Ausgabe "Denn sie wissen nicht, was passiert" angekündigt, mit der laut RTL "eine neue Ära" beginnen soll. "Nie passte der Sendungstitel besser als diesmal", kündigt der Sender an, wobei Details sowie mögliche Nachfolgekandidaten für das Moderatorenteam noch nicht bekannt gegeben wurden: "Alles weitere zum nächsten Kapitel erfährt man erst in dieser Show." Bereits zuvor hieß es in Medienberichten, dass RTL an einer Neukonzeption der Show arbeite.

Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show – Sa. 06.12. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

