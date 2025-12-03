"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt

Home News Star-News

Erneute Krebsdiagnose

03.12.2025, 09.48 Uhr
von Gianluca Reucher
Der Schauspieler Dave Coulier hat eine weitere Krebs-Diagnose bekannt gegeben. Dabei gab der Star der beliebten Sitcom "Full House" erst im Frühjahr dieses Jahres an, die Krankheit besiegt zu haben.
Dave Coulier
Dave Coulier hat erneut mit einer Krebserkrankung zu kämpfen.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Alberto E. Rodriguez
People's Choice Awards 2017 - Press Room
Der Cast von "Fuller House", die Fortsetzung der beliebten Sitcom "Full House".  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Kevork Djansezian

Noch im Frühjahr hatte Dave Coulier voller Erleichterung mitgeteilt, krebsfrei zu sein. Sieben Monate lang hatte der Schauspieler zuvor gegen ein Non-Hodgkin-Lymphom angekämpft, ehe die Krankheit besiegt wurde. Jetzt, neun Monate später, folgte eine erneute bittere Diagnose: Der 66-Jährige ist von einer anderen Krebsform betroffen.

Wie das "People"-Magazin berichtet, sei Dave Coulier bei einer Nachuntersuchung von Ärzten mitgeteilt worden, dass sich in dem Bereich, wo seine Zunge in den Rachen übergeht, eine Entzündung entwickelt habe. Anschließend wurde ein p16-Plattenepithelkarzinom, eine Art von Kopf-Hals-Krebs, bei dem "Full House"-Star festgestellt.

"Mir ging es blendend, deshalb war ich völlig geschockt", berichtet Dave Coulier dem "People"-Magazin über seine Diagnose. Zunächst sei er davon ausgegangen, dass der Tumor im Zusammenhang mit seinem Lymphom stehe, dies sei aber nicht der Fall. Dennoch meint die TV-Bekanntheit: "So seltsam es auch klingen mag, ich bin heute tatsächlich dankbar für die erste Krebserkrankung, denn sie hat mir geholfen, die zweite zu entdecken."

"Die Früherkennung hat mir zweimal das Leben gerettet"

Aktuell müsse sich Dave Coulier 35 Bestrahlungszyklen unterziehen, wie er erzählt: "Es ist ein Kampf, aber ich kämpfe mich durch." Dabei leide der Schauspieler unter Schmerzen: "Ich habe Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen. Ich klinge wie betrunken, weil ich so undeutlich spreche."



Der Sitcom-Star bleibt trotz des unerwarteten Rückschlags weiter optimistisch: "Die Heilungschancen sind hoch. Ich hatte mit diesen beiden Krebsarten gewissermaßen Glück, denn es sind 'gutartige' Krebsarten – wenn man das überhaupt so sagen kann." Außerdem möchte er andere Menschen dazu ermutigen, sich einer Prostatauntersuchung, Mammografie und Darmspiegelung zu unterziehen. Denn: "Die Früherkennung hat mir zweimal das Leben gerettet."

Dave Coulier ist in der Rolle des Joey Gladstone in der beliebten Sitcom "Full House" berühmt geworden. Die Serie lief von 1987 bis 1995 und erhielt ab 2016 mit "Fuller House" noch eine Netflix-Fortsetzung, die nach fünf Staffeln aber beendet wurde.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
