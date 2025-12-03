"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier

Home News Star-News

Gedenken an Olympia-Star

03.12.2025, 09.42 Uhr
von Jürgen Winzer
Vor dem Biathlon-Rennen in Östersund gedachten Alexander Ruda, Denise Herrmann und Sven Fischer ihrer verstorbenen Kollegin Laura Dahlmeier. "Du wirst immer in unseren Gedanken sein", sagte Ruda über die Biathlon-Legende, die im Juli am Laila Peak verunglückte.
Laura Dahlmeier
Sie wird unvergessen bleiben, die tragisch verstorbene Laura Dahlmeier. Zum Auftakt des Biathlon-Winters gedachten ihre Kollegen vom ZDF der Biathlon-Legende.   Fotoquelle: 2019 Getty Images/Laurent Salino/Agence Zoom
Biathlon
In Gedanken bei Laura: Sven Fischer, Denise Herrmann-Wick und Alexander Ruda gedachten zu Beginn der ersten ZDF-Übertragung dieses Biathlon-Winters ihrer ehemaligen Kollegin und Freundin Laura Dahlmeier.  Fotoquelle: ZDF

Vor dem ersten Einzelrennen der Biathlon-Damen im schwedischen Östersund gedachte das ZDF-Moderatoren-Team der im Juli tödlich verunglückten Biathlon-Legende Laura Dahlmeier. "Du wirst immer in unseren Gedanken sein", sagte Moderator Alexander Ruda über Dahlmeier, die seit ihrem Karrierende als ZDF-Experten tätig gewesen war.

Alexander Ruda und das Experten-Duo Denise Herrmann und Sven Fischer begrüßten die Biathlon-Fans "35 Minuten nach Sonnenuntergang aus dem stockdunklen Mittelschweden" – aber bevor es für die Sportlerinnen auf den Kurs ging, gedachte das Trio seiner Kollegin und Freundin Laura Dahlmeier, die im Juli bei einem Bergunfall am Laila Peak in Pakistan im Alter von 31 Jahren ums Leben gekommen war.

Moderator Alexander Ruda zitierte Franziska Preuß. Die amtierende Weltcupsiegerin und ehemalige Zimmerkollegin Dahlmeiers im Biathlon-Zirkus hatte im Vorfeld gesagt: "Ich glaube, es wird einem selbst, wenn es losgeht, auch noch mal mehr bewusst. Wenn das ZDF da ist, aber ohne Laura." Alexander Ruda mühte sich um Sachlichkeit, als er nun sagte: "Nun ist der Moment gekommen: Das ZDF ist da, aber ohne Laura." Denn eigentlich hätte Dahlmeier vom ersten Einzel-Rennen der Damen aus Östersund Teil des Moderations- und Kommentatoren-Teams sein und live berichten sollen.

Nachdem die zweifache Olympiasiegerin von Pyeongchang (2018) ihre aktive Karriere beendet hatte, hatte sie das ZDF-Team als Expertin unterstützt und bereichert. Und große Erinnerungen hinterlassen, wie Moderator Ruda sagte: "Wir haben fast das Gefühl, als könne jeden Moment eine Tür aufgehen und Laura kommt rein."



Denise Herrmann-Wick (36), Olympiasiegerin 2022, stimmte zu. "Sie hat in der Biathlon-Familie tiefe und außergewöhnliche Spuren hinterlassen. Hier macht natürlich die Lücke auf. Aber was sie erreicht und hinterlassen hat, das bleibt für die Ewigkeit und deshalb ist sie in unseren Herzen heute auch dabei."

Persönlicher Abschiedsgruß an Laura Dahlmeier

Sven Fischer (54), vierfacher Goldmedaillengewinner bei Olympischen Winterspielen, blickte zurück und voraus: "Ich habe Laura nie jammern hören. Wenn irgendwas war, Schwierigkeiten, hat sie sich immer durchgebissen. Sie hat uns immer motiviert, auch die Mannschaft angestoßen." Fischers Fazit: "Das sollte uns den Mut geben, dann auch weiterzumachen."

Ruda schloss die Gedenkminute für Dahlmeier mit einem persönlichen Gruß: "Laura, auch wenn die der Laila Peak nicht mehr hergibt, du kannst dir dessen gewiss sein, da du bei uns in den Gedanken bleiben wirst von heute an und alle Tage."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

