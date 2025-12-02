Home News Star-News

Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere

Erfinder des Samstagabend-Fernsehens

Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere

02.12.2025, 10.55 Uhr
von Ingo Gatzer
Thomas Gottschalk ist seit fast fünf Jahrzehnten im Fernsehen präsent. Angefangen 1976 im ARD-Jugendmagazin "Szene", wurde er zur Legende durch Shows wie "Na sowas!" und "Wetten, dass..?". Wir blicken auf seine größten Erfolge und unvergesslichen TV-Momente.
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Jubelnd reißt TV-Moderator Thomas Gottschalk (l.) nach Günther Jauchs (r.) entscheidender Millionen-Frage in der RTL-Show "Wer wird Millionär? - Prominentenspecial" die Arme hoch. Als zweiter Kandidat in der Geschichte des beliebten Prominentenspecials erspielte Gottschalk am 20. November 2008 den Höchstgewinn - für den guten Zweck.  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa | RTL / Stefan Gregorowius

Thomas Gottschalk ist seit fast fünf Jahrzehnten im Fernsehen zu sehen. Den Anfang machte er 1976 im ARD-Jugendmagazin „Szene“. Seitdem absolvierte „Thommy“ eine vierstellige Anzahl von TV-Auftritten. Wir blicken auf die wichtigsten Stationen.

Frisch und frech: „Na sowas!“ mit Goldschopf Thomas Gottschalk

„Na sowas!“ Das dürften sich auch einige Zuschauer gedacht haben, die ab 1982 die gleichnamige ZDF-Sendung einschalteten. Da präsentierte ein Goldschopf in legerer Kleidung den ganz normalen Alltagswahnsinn. Dabei machte er mit seinen kleinen, aber meistens charmanten Frechheiten weder vor Normalos noch vor Promis halt.

Die lange Liste an Berühmtheiten, die zu Gast waren, umfasst etwa Mario Adorf, Sean Connery, Tina Turner oder Kim Wilde. Dabei blieb der frisch daherplappernde Entertainer auch bei schwierigen Gästen wie Klaus Kinski, der partout sein Gegenüber nicht verstehen wollte, cool.

Derzeit beliebt:
>>Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
>>Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
>>Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
>>Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL

Der Erfolg sorgte dafür, dass die Show schließlich auf den begehrten Samstag-Sendeplatz um 19:30 Uhr wanderte. In die Primetime wollte der blonde Engel hingegen nicht: „Der Samstagabend ist für mich passe [sic!]. Um 20.15 Uhr wird’s ernst. Da bin ich ungern, weil ich dann der ganzen Nation dienen muß.“



Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
Johannes B. Kerner erinnert sich an einen besonderen Anruf von Michael Schumacher im Jahr 2004. Der Formel 1-Star spendete 10 Millionen Dollar für die Tsunami-Hilfe und zeigte damit sein großes Herz.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Wetten, dass … keine Samstagabendshow jemals wieder so erfolgreich sein wird?

Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das könnte sich Gottschalk gedacht haben, als er 1987 „Wetten, dass..?“ von Frank Elstner übernahm. Der Goldschopf sollte die Samstagabendshow nicht nur – mit Unterbrechungen – über 150-mal moderieren, sondern das Format auch in die „größte Fernsehshow Europas“ verwandeln. Gottschalk erzielte dabei phänomenale TV-Marktanteile von bis zu 70 Prozent und machte seine Sendung zu einem medialen Lagerfeuer, vor dem sich teilweise mehr als 20 Millionen Zuschauer versammelten.

Dabei avancierte „Wetten, dass..?“ zu einem generationenübergreifenden Phänomen, das Alt und Jung am Samstagabend vor der Mattscheibe verband. Bis auf den Papst waren gefühlt alle nationalen und internationalen Promis zu Gast. Nach einer Abschiedsshow am 25. November 2023 war allerdings endgültig Schluss.

Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Thomas Gottschalk (75) der Showmaster aus Bamberg, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Von einer Traumhochzeit mit Thea, über ein Leben in Malibu bis hin zu einer neuen Liebe mit Karina. Ein privater Einblick, der spannende Wendungen offenbart.
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk wird mehr als nur Millionär

Nur wenige Menschen konnten bei „Wer wird Millionär?“ die Million gewinnen. Thomas Gottschalk hat sogar mehr als das geschafft. Zwar räumte er bei seinem ersten Besuch am 28. Mai 2001 „nur“ eine halbe Million DM ab. Siebeneinhalb Jahre später gab es jedoch ein Wiedersehen mit einer Millionenfrage, nämlich: „Wie hieß Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin, die er 1923 ein Jahr vor seinem Tod kennenlernte?“

Zwar konnte „Thommy“ diese nicht beantworten, zog aber einen besonderen Telefonjoker aus dem Ärmel: Marcel Reich-Ranicki. Für den erwies sich das Ganze als Kinderspiel. Auch wenn der Papst nie zu „Wetten, dass?“ gekommen war, sicherte der Literaturpapst also die Million. 2021 räumte der Goldschopf dann noch einmal 125.000 Euro ab. Somit ergibt sich eine stattliche Gesamt-Gewinnsumme von 1.380.646 Euro – natürlich komplett für den guten Zweck.

Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Während einige seine früheren Auftritte nun in einem anderen Licht sehen, wollen andere ihre Kritik trotzdem nicht zurücknehmen.
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.

Hier weiß Thomas Gottschalk ganz offiziell nicht, was passiert

Böswillige Kritiker werfen Gottschalk vor, dass sein Mundwerk manchmal so schnell arbeite, dass er nicht immer wisse, was er rede. In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ist Unwissenheit hingegen das Prinzip der Sendung. Das Format läuft bereits seit 2018 mit den Unterhaltungsschwergewichten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger als Gastgebertrio.

Quoten von bis zu 3,3 Millionen Zuschauern beweisen, dass Samstagabend-Fernsehen nicht tot ist. Die Macher möchten das Format auch nach der letzten Sendung des Trios im Dezember 2025 fortführen. Das dürfte ohne Gottschalk und Co. allerdings ziemlich schwer werden.

Das könnte dich auch interessieren

„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal
"Rosenthal"
Rosenthal
Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
"37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar"
37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
85. Geburtstag
Der kleine Lord
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Tierärztin Dr. Mertens"-Star: So begann die Karriere von Ursela Monn
Schauspielerin wird 75
Ursela Monn
Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
Traumschiff-Debatte
Klaas Heufer-Umlauf
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
Thomas Müller gegen Lionel Messi: Hier läuft das MLS-Finale live
Streaming-Infos
Thomas Müller
Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek