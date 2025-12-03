Home News Streaming-News

Bill und Tom Kaulitz über neue Staffel ihrer Serie: "Es werden Tränen fließen"

Brüderliche Konflikte

03.12.2025, 10.02 Uhr
von Paulina Meissner
Die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" verspricht Spannung und Konflikte. Bill und Tom Kaulitz sprechen in ihrem Podcast über Tränen und heftige Auseinandersetzungen.
Tom und Bill Kaulitz
Tom und Bill Kaulitz haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erste Details zu der neuen Staffel ihrer Netflix-Show verraten.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Dass es zwischen Bill Kaulitz und seinem Zwillingsbruder Tom auch mal richtig hitzig werden kann, das hat sich bereits in der letzten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gezeigt. Nun haben die beiden Tokio-Hotel-Stars angekündigt: Auch in Staffel drei geraten sie wieder heftig aneinander. Dieses Mal sollen dabei sogar Tränen geflossen sein.

Das verrieten Bill und Tom Kaulitz (beide 36) in der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Dort berichtete Bill, dass er kürzlich das Master-Interview für die Staffel abgedreht habe. Dabei handelt es sich um ein abschließendes Einzelinterview mit den Protagonisten, das laut Bill sechs bis acht Stunden dauern könne. Dort wurden ihm alle Folgen und Szenen der Staffel vorgespielt, auf die er dann reagieren konnte.

Unter vielen anderen Szenen sei dabei in einer Folge auch ein ziemlich unschöner Vorfall zwischen ihm und seinem Bruder zu sehen gewesen. "Ich habe schon unseren großen Streit gesehen", teasert Bill im Gespräch mit Tom an. "Und ich habe drauf reacted."

Neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz": "Das hat man noch nie gesehen"

Tom reagiert verwundert und erklärt, er habe den Streit nicht noch einmal einzeln sehen dürfen. "Die spielen uns jetzt aus – jetzt wird's nämlich richtig Reality", freut sich Bill. Tom entgegnet: "Weißt du, was ich mich manchmal frage, nach so einem Streit? Schämst du dich dann, wenn du dich siehst?" So richtig geklärt scheinen die Fronten hier noch nicht ...



Bereits in der zweiten Staffel der Netflix-Serie kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern. Auslöser war Toms Flugangst, für die Bill in der damaligen Situation wenig Verständnis aufbringen konnte. Er erinnert sich: "Bei unseren letzten Streit bin ich ja oft schlecht weggekommen." Daher habe er dieses Mal ganz genau hingeschaut, ob er noch "etwas rausschneiden" müsse. Sein Fazit: "Ich habe es wieder geguckt und war vollkommen zufrieden mit mir."

Er warnt jedoch bereits vor, dass es die Szenen offenbar in sich haben: "Ich muss ja sagen, das können wir schon einmal spoilern: Es werden Tränen fließen! Ich glaube, das hat man noch nie gesehen", so Bill. Beide Brüder sind sich einig: "Es ist außer Kontrolle geraten an dem Tag." Mehr Details verraten sie nicht. Die Fans werden sich also gedulden müssen, um zu erfahren, was genau zwischen den Musikern vorgefallen ist. Ein offizielles Startdatum für die dritte Staffel gibt es noch nicht. Tom verspricht jedoch: "Es kommt wie jedes Jahr im Sommer."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
