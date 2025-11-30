Home News Star-News

Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster

Hättest Du das gedacht?

30.11.2025, 14.10 Uhr
von Julian Flimm
Florian Silbereisen gilt als beliebter Schlagerstar ohne größere Skandale. Doch im Podcast "Baywatch Berlin" enthüllte Barbara Schöneberger eine geheime Angewohnheit des Traumschiff-Kapitäns, die viele Fans überraschen könnte.
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sind sonst gut befreundet. Hat sich die Moderatorin bei einem Detail verplappert?  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

Der Schlagerstar und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen gilt als Publikumsliebling – größere Skandale sind in seiner Karriere bislang ausgeblieben. Doch auch Florian Silbereisen ist nicht ganz frei von Eigenheiten: In einem Podcast sprach Kollegin Barbara Schöneberger zunächst über ihre eigenen Macken und verriet anschließend eine ungewöhnliche Angewohnheit des Entertainers.

Barbara Schöneberger offenbart: Das erwartet kaum jemand von Florian Silbereisen

Im Podcast „Baywatch Berlin“ plauderte die Moderatorin offen über ihre persönlichen Rituale nach einer Show. Für sie gehöre es dazu, sich zunächst in die Garderobe zurückzuziehen und dort eine Flasche Champagner zu öffnen. Seit Kurzem habe sich zudem eine weitere Gewohnheit eingeschlichen: Sie rauche anschließend gern noch eine Zigarette am offenen Fenster.

Allein bleibt sie dabei offenbar nicht immer. Denn im Gespräch verriet sie auch, dass sich gelegentlich ein bekannter Kollege dazugesellt: Florian Silbereisen. Dieser greife hinter den Kulissen ebenfalls gern zur Zigarette, so die Moderatorin. Dass der Schlagerstar raucht, dürfte viele Fans überraschen.

Schlager-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer gegen Florian Silbereisen
Ein spannendes TV-Duell erwartet Zuschauer an Weihnachten: Helene Fischer mit ihrem Konzertfilm im MDR gegen "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen im ZDF. Beide Highlights laufen am 26. Dezember zur besten Sendezeit. Wer kann wohl mehr Zuschauer anziehen?
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.



Barbara Schönebergers Ritual: Champagner und ehrliche Selbstkritik

Auch mit anderen Kollegen tauscht sich Barbara Schöneberger nach ihren Auftritten gern aus. Unabhängig davon, wer an dem Abend dabei war – ob Jan Josef Liefers oder andere Gäste – laufe es häufig gleich ab: Alle kämen noch einmal in ihrer Garderobe zusammen, die Tür bleibe offen, es werde ein Glas Champagner eingeschenkt und der Abend gemeinsam Revue passieren gelassen. Dann werde offen darüber gesprochen, was gut gelaufen sei und was man hätte besser machen können.

