"Ku’damm 56": So begann die Erfolgsserie um die Familie Schöllack

Als das TV-Drama "Ku'damm 56" vor fast zehn Jahren Premiere feierte, ahnte wohl niemand, welche Erfolgsgeschichte das Familien-Epos hinlegen würde. Doch die Quoten und Kritiken sprachen eine deutliche Sprache – und so wunderte es kaum, dass das ZDF die Reihe über die Familie Schöllack und ihre Tanzschule in West-Berlin fortsetzte.

Ku'damm 56 Drama • 28.11.2025 • 20:15 Uhr

Bislang drei Staffeln erzählten die Saga weiter und thematisierten dabei die gesellschaftlichen Umbrüche seit der Nachkriegszeit. Bevor die schon fertiggestellte vierte Staffel "Ku'damm 77" bald den Sprung in die wilden 70-er und die Zeit des "Deutschen Herbst" wagt, wiederholt 3sat nun den Beginn des Historiendramas von 2016: Der Sender zeigt die drei je anderthalbstündigen Folgen von "Ku'damm 56" am Stück.

Die Familie Schöllack: Eine Tanzschule, drei Töchter und viele Konflikte Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) betreibt eine Tanzschule auf dem berühmten Berliner Boulevard, der der Geschichte ihren Namen gibt. Der Ehemann der gestrengen Etikette-Pädagogin ist im Krieg geblieben, drei Töchter musste sie alleine großziehen. Am meisten Sorgen macht Caterina die verhuschte, unsichere Monika (Sonja Gerhardt). Sie ist gerade von der Hauswirtschaftsschule geflogen, wird von Männern eher übersehen und strahlt einfach nur Unglück aus.

Dagegen steht ihre Schwester Helga (Maria Ehrich) kurz vor der Heirat mit dem angehenden Staatsanwalt Wolfgang von Boost (August Wittgenstein). Dieser, das wird bald klar, fühlt sich jedoch mehr zu Männern hingezogen.

Endlich neues Leben an der Gedächtniskirche: „Ku’damm 77“ steht an "Ku'damm 56" ist hochdramatisch, erfreulich facettenhaft und mitunter sogar sehr lustig. Sicher, die Erlebnisse der Schwestern, ihrer Liebhaber und auch der älteren Generation, sie sind ein wenig exemplarisch konstruiert – eben um möglichst viele Aspekte jener Zeit auszuleuchten. Dennoch fesselt die Geschichte von Annette Hess (Buch) und Sven Bohse (Regie) aufgrund ihrer Konflikte, der durchweg guten Schauspieler und auch einer attraktiven Optik.

Das Publikum war zur Erstausstrahlung entsprechend erfreut – und so folgten mit "Ku'damm 59" (2018) und "Ku'damm 63" (2021) zwei weitere Staffeln, in denen das Drama weitergesponnen wurde. Von den rigiden 50er-Jahren bis zum liberaleren Geist der 60er-Jahre beleuchtete die Serie überaus unterhaltsam damalige Tabuthemen wie Homosexualität, Sex vor der Ehe und uneheliche Kinder, aber auch die aufkommenden Emanzipationsbewegungen und politischen Umbrüche – etwa John F. Kennedys berühmte "Ich bin ein Berliner"-Rede.

Auf die neue Staffel – und damit einen Sprung von 14 Jahren in der Handlung – dürfen sich die Fans noch in diesem Jahr freuen. Vor der geplanten ZDF-Ausstrahlung Anfang 2026 sollen die neuen Episoden des vierten Durchgangs "Ku'damm 77" bereits ab Dienstag, 30. Dezember, in der Mediathek zur Verfügung stehen.

Ku'damm 56 – Fr. 28.11. – 3sat: 20.15 Uhr