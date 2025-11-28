Home News TV-News

Erste feste Europa-Show: RTL begleitet den Cirque du Soleil nach Berlin

"Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren"

Erste feste Europa-Show: RTL begleitet den Cirque du Soleil nach Berlin

28.11.2025, 07.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die RTL-Dokumentation "Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren" zeigt die Entstehung der ersten Europa-Show des kanadischen Zirkusgiganten in Berlin.
Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren
Augenschmaus und Nervenkitzel: Die Zirkusproduktionen der Kanadier weichen stark von dem ab, was man sonst in Manegen-Shows zu sehen bekommt.  Fotoquelle: Cirque du Soleil: Alizé Foto: RTL / Anne-Marie Forker / Cirque du Soleil 2025

Die farbenprächtige, teilweise atemberaubende RTL-Dokumentation "Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren" versucht ein Phänomen zu beschreiben, das sich den gängigen Mustern von Show-Unterhaltung und klassischem Zirkus entzieht – und das man eigentlich live erleben müsste.

RTL
Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren
Dokumentation • 28.11.2025 • 23:15 Uhr

Bühnenumbau & Proben: So entsteht die erste feste Cirque-du-Soleil-Show Europas

Was der kanadische Straßenkünstler Guy Laliberté erstmalig im Jahr 1984 in Montréal auf die Beine gestellt hatte – ursprünglich eine einfache Form von artistischem Stelzentheater -, ist heute ein Weltunternehmen, das rund um den Globus etwa 4.000 Menschen beschäftigt, davon etwa 1.200 Artisten aus etwa 80 Ländern. Längst gilt der "Cirque", wie ihn seine Anhänger nennen, als wichtigster Exportschlager Kanadas. Und die Künstler agieren weltweit als inoffizielle Kulturbotschafter.

Nun wird der Cirque du Soleil auch in Deutschland heimisch: Er bringt mit der Produktion "Alizé" seine erste feste Residenzshow nach Europa, die ihre Weltpremiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin feiert. Die Dokumentation hat schon die waghalsigen ersten Proben in Kanada begleitet, in der Artisten an ihre physischen Grenzen gingen.

Derzeit beliebt:
>>„Nena“ bei ARTE: Dokumentation über eine Frau, die Deutschland prägte
>>Zwei Omis mischen das Fest auf: „Fast perfekte Weihnachten“ im Ersten
>>„Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe“: Der neue Fall
>>Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"

Außerdem widmet man sich intensiv den aufwendigen Umbaumaßnahmen im Theaters am Potsdamer Platz. Denn jede Show des "Cirque du Soleil" will mit dem Einsatz eigenwilliger Bühnenrequisiten, von Musik, Licht, Tanz und Bewegung auch ein ganz eigenes Raum-Rundumerlebnis ermöglichen. Erzählt wird von einer spannenden Reise – von der ersten Idee bis zur glanzvollen Weltpremiere.



Nach "Traumschiff"-Kritik an Florian Silbereisen: Roland Kaiser mit klaren Worten
Florian Silbereisen ist seit 2019 Kapitän auf dem "Traumschiff" - und wird dafür von seinen Show-Kollegen gelegentlich kritisiert. So steht Schlagerkollege Roland Kaiser zu seiner Darstellung im ZDF.
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.

Zwischen Residenz und Tournee: Die Shows „Alizé“ und „Allegría“ 2026

"Wir freuen uns sehr über Cirque du Soleil Alizé, unsere erste permanente Show in Europa", sagt Daniel Lamarre, der amtierende President & CEO des Unternehmens. "Die Verbindung von Magie und Zirkuskunst hat uns ermöglicht, neue Dimensionen zu erkunden und die Grenzen des Kreativen weiter zu verschieben. Für Cirque du Soleil ist das ein völlig neuer Zugang zu künstlerischem Entertainment. Der Entstehungsprozess war inspirierend – mit dem Ziel, ein wirklich einzigartiges Erlebnis für unser Publikum zu schaffen."

Wer nicht selbst nach Berlin kommen kann oder möchte, kann sich Tickets für die Zeit vom 5. Februar bis 8. März 2026 auf der Theresienwiese in München und für das Gastspiel vom 26. März bis zum 26. April 2026 auf dem Gelände des Glasmacherviertels in Gerresheim sichern. Dort sieht man allerdings nicht die neue "Alizé"-Produktion, sondern das Klassiker-Programm "Allegría".

Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren – Fr. 28.11. – RTL: 23.15 Uhr

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Der wahre Tolkien: Krieg, Verlust und der Weg zu Mittelerde
"Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe"
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Nur der Mann von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Ungefiltert und nah: So zeigt die neue Doku den Kriegsbeginn
"Ukraine – Wenn Krieg Alltag wird"
Ukraine - Wenn Krieg Alltag wird
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
Schauspieler bleibt aktiv
Hannes Hellmann
Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
Riefenstahl-Dokumentation
Sandra Maischberger
Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben
Chronik seiner Beziehungen
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird
Kritik zur Serie
I Am The Greatest
"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
Hawkins Abschied
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI
Glamour-Gewinnspiel mit Krone
Robert Geiss/Leni Klum
Frank Rosin muss TV-Dreh nach heftigem Sturz abbrechen: "Hätte sehr schlimme Folgen haben können"
Unfall auf Marineschiff
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Abschied von Staatsanwältin Klemm: "Tatort"-Kommissar Axel Prahl geht bei Premiere auf die Knie
Abschied im Münster-"Tatort"
Axel Prahl und Mechthild Großmann
NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz verabschiedet sich in Ruhestand: "Sehr dankbar"
Wechsel in der NDR-Spitze
Andreas Cichowicz
Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“
"Das Kanu des Manitu"
Michael "Bully" Herbig
Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra
"In diesem Lande ist immer noch einiges falsch": Marcel Reif "fassungslos" über zunehmenden Antisemitismus
Holocaust-Gedenken
Marcel Reif
"Für Jugendliche ist es noch viel schlimmer": Henning Baum kritisiert Umgang mit soziale Medien
Soziale Medien
Henning Baum im Interview
Knallharter Krimi: „Die Füchsin“ zwischen Diplomaten & Geheimdienst
"Die Füchsin – Rachespiel"
"Die Füchsin - Das Rachespiel"
Furzende Käfer & Po-Atmung: Die wildesten Fakten der Evolution
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand"
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Diese Hollywood-Stars starben unter mysteriösen Umständen
Hollywood-Mysterien
Bruce Lee (1940 - 1973)
Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz
"Rosin & Kumptner – Mission mittendrin!"
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Grünen-Chef Felix Banaszak rechnet im ZDF mit Friedrich Merz ab
Im ZDF-"Morgenmagazin"
ZDF-"Morgenmagazin"
"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte
Offene Worte über Schwächen
Tom und Bill Kaulitz
"Aktenzeichen XY": Neuer Hoffnungsschimmer 39 Jahre nach Zeynep-Mord
Rätselhafter Kindermord von 1986
Aktenzeichen XY ... Ungelöst