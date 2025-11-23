"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten

Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"

Leni Riefenstahl, als Muse der Nazis bekannt, wird in einem neuen Dokumentarfilm von Sandra Maischberger beleuchtet. Der Film untersucht ihre Methoden und ihren Einfluss auf die heutige Medienlandschaft. War sie eine Lügnerin oder glaubte sie an ihre Version der Wahrheit?