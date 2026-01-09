Home News Star-News

Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus

Krasse Veränderung

Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus

09.01.2026, 09.47 Uhr
von Julian Flimm
Hans Sigls erste bekannte TV-Rolle ergatterte der Star vor fast 25 Jahren. Seitdem hat sich der Darsteller natürlich verändert – wir zeigen seine Entwicklung.
So sieht Hans Sigl heute aus.
So sieht Hans Sigl heute aus.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Leonhard Simon

Seine erste bekannte TV-Rolle liegt inzwischen fast ein Vierteljahrhundert zurück. Damals stand Hans Sigl noch ganz am Anfang seiner Fernsehkarriere. Seitdem hat sich der Schauspieler nicht nur äußerlich stark verändert, sondern auch einen bemerkenswerten Weg im deutschen TV zurückgelegt. Wir werfen einen Blick auf seine Entwicklung.

Seine Matura absolvierte der spätere Star im österreichischen Feldkirch; auf sein abgebrochenes Jurastudium folgte ein Studium auf Lehramt, das Sigl ebenfalls vorzeitig beendete. Stattdessen widmete er seine Karriere dem Schauspiel und schloss erfolgreich eine Ausbildung als Schauspieler, Sänger und Tänzer am Tiroler Landestheater in Innsbruck ab. Hier blieb er auch nach seinem Abschluss und gehörte von 1993 bis 1999 zum Ensemble des Theaters, danach wechselte er nach Bremen. Seine erste bekannte TV-Rolle bekam Sigl im Jahr 2001 – in der "SOKO Kitzbühel" verkörperte er den Ermittler Andreas Blitz und wurde schnell zum Publikumsliebling.


Der damals lockige Hans Sigl als SOKO-Ermittler Andreas Blitz im Jahr 2001. (Bildquelle: picture alliance/United Archives)

Derzeit beliebt:
>>Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
>>Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen
>>Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
>>Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern

Hans Sigls Weg von der Matura zur Schauspielausbildung

Bis ins Jahr 2006 blieb Sigl bei der Krimireihe. Ein Jahr nach seinem Ausstieg starteten dann schon die Dreharbeiten für seinen bis heute größten Erfolg: den "Bergdoktor". Als Martin Gruber kümmert sich der Darsteller um seine Patienten in den österreichischen Bergen – und muss natürlich auch sein Familienleben in den Griff kriegen.


Hans Sigl bei den Dreharbeiten zur ersten "Bergdoktor"-Staffel im Jahr 2007. (Bildquelle: picture-alliance)

Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Ein Märchenfilm, eine Kindheitserinnerung – und Entscheidungen fürs Leben. Simone Thomalla erzählt, warum ein Klassiker für sie weit mehr als Nostalgie ist.
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.

Die ZDF-Serie entwickelte sich zum Quotenhit und machte Hans Sigl endgültig zum landesweit bekannten TV-Star; die Reihe umfasst bisher 18 Staffeln und wird weiter produziert. Hans Sigl hatte in der gesamten Zeit die Hauptrolle inne. Seine neue Bekanntheit eröffnete ihm neue Möglichkeiten. So moderierte er im Jahr 2019 mit Andrea Kiewel den "Fernsehgarten" im ZDF und präsentierte sowohl 2022 als auch 2023 die Silvestershow der ARD.


Im Jahr 2015 wurde Hans Sigl in Tirol mit einem Kaiserstern geehrt. Die Auszeichnung wird nur an herausragende Persönlichkeiten der Filmbranche verliehen, die die Region Wilder Kaiser als Filmkulisse geprägt haben. (Bildquelle: picture alliance / dpa | Ursuladüren)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
ZDF-Fernsehgarten

Das könnte dich auch interessieren

Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Hans Sigl doch nicht der erste „Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
GZSZ-Star als Profiler
Wolfgang Bahro im Interview
Stürmische Zeiten im beschaulichen Ellmau
"Der Bergdoktor"
"Der Bergdoktor"
Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Moderatorenwechsel
Antje Pieper
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"
Mozarts innerer Kampf
Amadeus
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
Emotionales Geständnis
"Love is Blind"
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"
Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins: Die 7 Todsünden
"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden"
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Medien berichten
Callum Turner im Close-Up.
"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
So ging es weiter
Friedrich Dieckmann und Laura
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"