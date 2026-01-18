"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord": Kritik zum Krimi mit Jane Seymour

Auch in der vierten Staffel schnüffelt die Ex-Literaturprofessorin Harry Wild (Jane Seymour) wieder als so scharfsinnige wie -züngige Detektivin in den Mordfällen ihres Polizistensohnes Charlie herum. Zum Auftakt bekommt sie es mit einer Mordserie zu tun.

"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord" Krimiserie • 18.01.2026 • 22:15 Uhr

Mit dieser Rolle hat sich Schauspielstar Jane Seymour endgültig von ihrem Image der "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft" freigespielt. Im Februar wird das Ex-"Bond-Girl" 75, doch arbeitsmüde ist die Britin noch lange nicht, wie sie in der britisch-irischen Schmunzelkrimi-Serie "Harry Wild – Mörderjagd in Dublin" beweist. Nun startet im ZDF die vierte Staffel mit acht Folgen, zu sehen jeweils am späten Sonntagabend im Doppelpack.

Und diese Harriet "Harry" Wild ist ihrer Darstellerin gar nicht so unähnlich. Denn die Literaturprofessorin könnte eigentlich ihren Ruhestand genießen, doch das Herumschnüffeln in den Kriminalfällen ihres Polizisten-Sohnes Charlie (Kevin J. Ryan) findet sie viel interessanter. Mit dem jungen Fergus Reid (Rohan Nedd) betreibt sie ihre eigene Detektei.

Harrys Zukunft ist gesichert Die Auftaktfolge "Bei Münzwurf Mord" wartet mit einer Überraschung auf: Charlie wehrt sich diesmal nicht gegen das Einmischen seiner Mutter, sondern bittet sie um Hilfe: Ein Serienmörder geht um, sieben Menschen hat er bereits auf dem Gewissen. Alle Opfer hatten eine Münze im Mund – eine Anspielung auf die griechische Mythologie und Charon, den Fährmann ins Totenreich, erkennt Harry.

Als die Polizei den Taxifahrer befragen möchte, der eines der Opfer kurz vor dem Mord nach Hause gebracht hat, ergreift er die Flucht. Zugegeben, das spricht nicht unbedingt für seine Unschuld. Wohl aber das: Er hat für jeden einzelnen Mord ein Alibi. Aber nur weil er nicht der Täter ist, bedeutet das ja nicht, dass er nicht trotzdem etwas über den Fall weiß, findet Harry ...

Der zweite neue Einsatz für Harry und Fergus, "Das Kloster der schweigenden Nonnen", folgt direkt im Anschluss. Und Fans können sich freuen: Eine fünfte Staffel der Serie wurde bereits bestätigt.

"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord" – So. 18.01. – ZDF: 22.15 Uhr

