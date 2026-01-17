Home News TV-News

"Lion – Der lange Weg nach Hause": Kritik zum Identitäts-Drama mit Nicole Kidman

"Lion – Der lange Weg nach Hause"

Wahre Geschichte von "Lion" begeistert erneut

17.01.2026, 06.30 Uhr
von Gabriele Summen
"Lion" ist ein oscarnominiertes Drama über einen indischen Jungen, der nach 25 Jahren seine Familie mithilfe von Google Maps wiederfindet. Dev Patel und Nicole Kidman brillieren in den Hauptrollen.
Lion - Der lange Weg nach Hause
Endstation Kalkutta: Unfreiwillig ist der fünfjährige Saroo (Sunny Pawar) in der Millionenstadt Kalkutta gestrandet.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Garth Davis' Drama "Lion" berührt mit seiner wahren Geschichte eines indischen Jungen, der verloren ging und nach 25 Jahren seine Familie wiederfindet. Dev Patel war für seine Rolle für einen Oscar nominiert.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Das tasmanische Ehepaar Sue (Nicole Kidman) und John (David Wenham, Mitte) empfängt den kleinen Saroo (Sunny Pawar) mit offenen Armen.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Die warmherzige Sue (Nicole Kidman) gibt dem Waisenjungen Saroo (Sunny Pawar) viel Liebe und Geborgenheit.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Saroos Adoptivmutter Sue (Nicole Kidman) ist stolz auf ihren Sohn (Dev Patel, Mitte), der seine neuen Möglichkeiten zu nutzen wusste.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Saroo (Dev Patel) sucht nach 25 Jahren in Indien nach seiner wahren Familie. Das muss er seiner Freundin Lucy (Rooney Mara) erklären.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Mittels Google Earth versucht Saroo (Dev Patel) nächtelang die Heimatstadt in Indien wiederzufinden, in der er geboren wurde.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Die Liebe zwischen Lucy (Rooney Mara) und Saroo (Dev Patel) zerbricht an Saroos manischer Suche nach seiner wahren Identität.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Saroo (Dev Patel, links) versucht immer wieder, seinen schwer traumatisierten Adoptivbruder Mantosh (Davian Ladwar, rechts) aufzumuntern.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015
Lion - Der lange Weg nach Hause
Die Freude in seinem Heimatstädtchen ist unbeschreiblich, als Saroo (Dev Patel) nach einem Vierteljahrhundert seine wahre Familie wiederfindet.  Fotoquelle: ARD Degeto / Long Way Home Productions 2015

Ein indischer Junge verliert im Alter von fünf Jahren seine Familie und findet sie nach einem Vierteljahrhundert wieder – mit Hilfe von Google Maps. Klingt unglaublich! Es ist aber eine wahre Geschichte, die dem sechsfach oscarnominierten Drama "Lion" (2016) zugrundeliegt: die Geschichte, von Saroo Brierley, der sie in seinem Bestseller "Mein langer Weg nach Hause" erzählte. Das Langfilm-Regiedebüt von Garth Davis wartet mit Starbesetzung auf. Der erwachsene Saroo wird von "Slumdog Millionär" Dev Patel gespielt, auch Nicole Kidman und Rooney Mara haben größere Rollen. Doch die eigentliche Sensation des Films ist der achtjährige Newcomer Sunny Pawar, der Saroo als kleinen Jungen verkörpert. Ihm gehört die fast dokumentarisch anmutende erste Stunde des Films, der klugerweise chronologisch erzählt wird. Das Erste strahlt "Lion – Der lange Weg nach Hause" nun erneut zu später Stunde aus.

ARD
Lion – Der lange Weg nach Hause
Drama • 19.01.2026 • 00:05 Uhr

Verschluckt von der Millionenstadt

Die Geschichte beginnt 1986 in Khandwa in Mittelindien. Der Kameramann Greig Fraser lässt den Zuschauer das von Armut, aber auch starkem familiären Zusammenhalt geprägte Leben des pfiffigen Steppkes Saroo nahezu durchweg auf Augenhöhe miterleben. Gemeinsam mit seinem heißgeliebten älteren Bruder Guddu (Abhishek Bharate) versucht der Junge, dessen Name übersetzt "Löwe" bedeutet, bereits nach allen Kräften seine Mutter zu unterstützen. Eines Nachts überredet er Guddu, ihn mit zur Nachtarbeit zu nehmen. Dummerweise wird der kleine Junge müde und steigt in einen leeren Zug, um ein wenig zu schlafen, während sein Bruder unterwegs ist.

Als Saroo erwacht und feststellen muss, dass er ohne Zwischenstopp in das 1.600 Kilometer entfernte Kalkutta unterwegs ist, fühlt man sich dank der einfühlsamen Inszenierung fast genauso verloren wie der rehäugige Junge. Ohne sich noch richtig an den Namen seines Heimatstädtchen zu erinnern oder ein Wort der dortigen Landessprache Bengalisch zu sprechen, wird er plötzlich von dieser überfüllten Millionenstadt verschluckt. Dank seines untrüglichen Selbsterhaltungstriebs entgeht er jedoch Missbrauch und Kinderfängern und landet schließlich in einem Waisenhaus.

Derzeit beliebt:
>>"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative": Kritik zur ARTE-Doku
>>"Helen Dorn – Adrenalin": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos
>>„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
>>Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner

Nicole Kidman überzeugt abermals

Saroo hat Glück im Unglück, er wird von dem warmherzigen tasmanischen Ehepaar Sue (Nicole Kidman) und John (David Wenham) adoptiert. Es ist vor allem der endlich wieder einmal großartigen Performance von Nicole Kidman zu verdanken, dass man sich als Zuschauer in der zweiten Hälfte des Dramas durch diesen typischen-Hollywood-Stoff nicht zu sehr manipuliert fühlt. Wenngleich Kidmans 80er-Jahre-Frisur einem gelegentlich ein unpassendes Schmunzeln auf die Lippen zaubert.

Der zu einem löwenmähnigen jungen Mann herangewachsene Saroo (Dev Patel) beginnt schließlich in Melbourne Hotelmanagement zu studieren. Dort verliebt er sich in seine Kommilitonin Lucy (Rooney Mara) – ein Handlungsstrang, der leider nur unzureichend angerissen wird. Als Lucys Familie zum Essen einmal die indische Süßspeise Jalebi auftischt, jene frittierten indischen Teigspiralen, die Guddu und er sich in seiner Kindheit nie leisten konnten, bricht sich die Erinnerung plötzlich Bahn.

Die besessene Suche nach der Familie

Fortan ist Saroo besessen davon, mittels Google Earth seine Familie wiederzufinden. Seine Liebe zu Lucy zerbricht daran, und auch seine innige Beziehung zu seiner Adoptivmutter bekommt empfindliche Risse. Ist er doch hin- und hergerissen zwischen dem Verlangen, seine Familie wiederzufinden, und dem Wunsch, seine wundervolle Adoptivmutter nicht zu verletzen.

Die Geschichte des erwachsenen Saroo fällt im Vergleich zu dem perfekten ersten Teil ab, unter anderem, weil Dev Patel seinen Saroo leider nicht so natürlich zu verkörpern weiß wie sein blutjunger Kollege. Zumal der aufdringliche Musikeinsatz gelegentlich alles mit Rührseligkeit zuzukleistern droht.

Lion – Der lange Weg nach Hause – So. 18.01. – ARD: 00.05 Uhr

"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
In der ARD-Komödie "Ein Taxi für zwei" spielen das Schauspielpaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel mit. Liebe auf den ersten Blick? "Nein, gar nicht, es war fürchterlich!", erinnerte sich Andrea Sawatzki an das erste Aufeinandertreffen mit ihrem späteren Ehemann.
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neuer TV-Job für Sylvie Meis: Moderatorin übernimmt Rolle in neuer ARD-Serie
ARD-Serie Friesenjunkies
Sylvie Meis
Nach Brand: Hannes Jaenicke will Haus in Los Angeles wieder aufbauen
„Es war die Hölle“
Hannes Jaenicke schaut ernst.
Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug
"All Her Fault": Ein Kind verschwindet in neuer Thriller-Serie
Verschwundene Kinder
Jake Lacy
Auf dem "kurzen Dienstweg": Das "Großstadtrevier" bekommt einen Neuzugang
Neue Ermittlungen auf St. Pauli
Großstadtrevier
„Temptation Island VIP“: Vanessa Nwattu erhebt schwere Vorwürfe gegen Aleks Petrovic
Erschütternde Wiedersehensshow
Temptation Island VIP
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
"Der Bergdoktor": Das erwartet Fans in der 19. Staffel mit Hans Sigl
Alle Infos
"Der Bergdoktor"
Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
Familienchaos
"Der Bergdoktor"
Ein charmantes GoT-Prequel: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Jennifer Lawrence blieb Tarantino-Rolle vorenthalten, weil sie "nicht hübsch genug" sei
Casting-Entscheidung
Jennifer Lawrence
"Ohne Filter, ohne Scham": "Let's Dance"-Star zeigt seine Gesichtsnarbe
Mut zur Narbe
Ekaterina Leonova
Die Karriere von Simone Thomalla in Bildern: So hat sie sich verändert
Vielfältige Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits
Mode
Thomas Gottschalk im roten Anzug.
"28 Days Later": Ein Klassiker des Zombie-Horrors im Free-TV
Zombie-Meilenstein
28 Days Later
Sandy Meyer-Wölden verlässt Podcast mit Ex Oliver Pocher – dieser Promi übernimmt
Podcast-Neubesetzung
Oliver Pocher
Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"
Ströbel in Lübeck
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
Ganz nah am Original: So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus
Neue Lara Croft
Sophie Turner
"Arbeitszeit ist Lebenszeit": Was "Die Chefin" Katharina Böhm jungen Frauen "mitgeben möchte"
Werte und Mut
Katharina Böhm im Interview
Getäuscht bei „Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Zu sexy? Howard Carpendale kritisiert Helene Fischer – so reagiert sie
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Nicht nur Schlagerglanz: Das schwere Leben hinter Michelles Karriere
Einblicke in ihr Leben
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: Was hat sie vor?
Kein Zurück mehr
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
„Der Bergdoktor“ privat: So lebt Hans Sigl mit der Familie in Bayern
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
ESC-Vorentscheid 2026
"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"
100 Fälle: Vera Lanz ermittelt erneut
"Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"